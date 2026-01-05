El chándal viral de Maduro da la vuelta al mundo: 260 euros, empieza a agotarse y lo viste… ¡el Mallorca!

La imagen de Nicolás Maduro tras ser detenido por Estados Unidos sigue dando la vuelta al mundo. Y lo más comentado sin duda es el chándal que llevaba puesto el narcodictador venezolano acusado de liderar durante más de 25 años una red de narcotráfico que ha utilizado aviones oficiales, pasaportes diplomáticos y la infraestructura del Estado venezolano para transportar entre cocaína hacia territorio estadounidense. Un conjunto de la marca Nike en color gris que está arrasando en todo el mundo y que empieza a agotarse en muchas tiendas y tallas.

Pero, ¿qué tiene de especial el chándal que llevaba Maduro? La realidad es que no es una prenda de coleccionista, ni nada por el estilo. Es simplemente un conjunto de pantalón y sudadera deportiva que está traspasando fronteras simplemente por esa imagen en la que aparece Maduro esposado con gafas negras para que no tenga visión siendo trasladado a Nueva York para ingresar en prisión hasta que sea juzgado. Un chándal que en Estados Unidos cuesta unos 260 dólares (140 la chaqueta y 120 el pantalón) y que en Europa puede encontrarse algo más barato, dependiendo de la tienda que lo venda.

Se trata de un conjunto definido como Tech Fleece por el tejido que lo conforma, «suave por ambos lados», y forma parte de una línea nueva lanzada por la firma. Se venden por separado, el pantalón y la sudadera; está confeccionado con materiales reciclados y están posicionadas, ambas prendas, como dos de los artículos más vendidos de la web, catalogados de «superventas». De color gris oscuro jaspeado, bolsillos con contraste en negro, varias costuras, corte holgado y dobladillo abierto con cordones elásticos para cambiar el ajuste.

La prenda se ha agotado en la página web de Nike en cuestión de horas, y en redes sociales se ha desatado la locura. El furor por el chándal no solo ha alcanzado España, sino que en algunos países todavía se puede conseguir en tiendas físicas. Sin embargo, se espera que el stock restante desaparezca en los próximos días, impulsado por la repercusión mediática que la detención de Maduro ha tenido a nivel mundial.

El Mallorca comparte chándal con Maduro

Lo más curioso es que el Real Mallorca viste el mismo chándal, pues es prenda oficial del equipo balear esta temporada. Es completamente igual, con el único añadido del escudo del equipo bordado en el pecho, y es que corresponde al catálogo general de Nike, por lo que en realidad puede conseguirse en muchos países del mundo, aunque aparece ya agotado en la mayor parte de ellos.

El chándal pertenece a la equipación de paseo del primer equipo bermellón, y de hecho los jugadores llegaron ayer al estadio con él puesto. Su precio es de unos 100 euros y se puede comprar tanto en la tienda oficial del Mallorca como a través de su web oficial. Nike viste al Mallorca desde hace varias temporadas, pero lo hace a través de uno de sus distribuidores, e-motion, por lo que la ropa que emplea no es línea propia, sino que procede del catálogo general y lo único que se hace para personalizarla es bordarle el escudo, el nombre de cada jugador y serigrafiar la publicidad correspondiente.