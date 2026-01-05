Melilla registra en 2025 su mínimo histórico de partos tras las restricciones en la frontera con Marruecos

Melilla cerró el año 2025 con un total de 691 partos atendidos, la cifra más baja registrada hasta la fecha y un descenso del 77% respecto a 2015, cuando se alcanzaron más de 3.000 alumbramientos. El desplome está directamente vinculado al cierre de la frontera con Marruecos en marzo de 2020 por la pandemia y a las restricciones impuestas tras su reapertura en 2022, que pusieron fin a la llegada masiva de mujeres marroquíes para dar a luz en la ciudad autónoma.

Según datos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla, de los 691 partos contabilizados el pasado año 663 se atendieron en el antiguo Hospital Comarcal hasta su cierre el 15 de diciembre y 28 en el nuevo Hospital Universitario de Melilla, que asumió toda la actividad obstétrica desde mediados de ese mes.

La caída ha sido sostenida desde 2020, año en que se registraron 1.196 nacimientos, frente a los 886 de 2021, los 824 de 2022, los 725 de 2023 y los 763 de 2024. Antes del cierre fronterizo, las cifras superaban con holgura los 2.500 partos anuales, con un máximo de 3.001 en 2015, en un contexto en el que aproximadamente la mitad de los nacimientos correspondían a mujeres procedentes de Marruecos.

Este cambio de escenario llevó al Ministerio de Sanidad a reducir la oferta de plazas de formación en Obstetricia y Ginecología en Melilla, al considerar acreditado el desplome de la actividad tras el cierre de la frontera.

Ya en 2026, el primer nacimiento del año se produjo a las 18:47 horas del 1 de enero en el Hospital Universitario. Se trata de Oliver Infante García, que nació por cesárea con un peso de 2,21 kilos. La madre evoluciona favorablemente y permanece ingresada en planta. El alumbramiento simboliza el inicio de una nueva etapa asistencial en la ciudad, ya plenamente centralizada en el Hospital Universitario.