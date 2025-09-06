La denuncia interpuesta por uno de los tres jóvenes inmigrantes agredidos en las cercanías del centro de menas de Hortaleza dos días después de la violación de una niña a manos de un interno del mismo centro, sólo describe a sus agresores como «encapuchados de 1,80 de altura». Pocos datos más. Las víctimas de la agresión tampoco hablan de que sus dos asaltantes parecieran ultraderechistas que gritaran consignas de odio.

La escueta denuncia presentada en la comisaría de Hortaleza por uno de los tres agredidos, el único mayor de edad según ha podido saber OKDIARIO, fue interpretada ese mismo día por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, como una represalia de la ultraderecha por la violación que sufrió una niña española de 14 años a manos de un menor magrebí del mismo centro de menas. Martín acusó a «las ultraderechas madrileñas de alimentar discursos de odio» que luego se materializan en «delitos de odio, violencia y amenazas hacia colectivos vulnerables».

Sin embargo, fuentes policiales explican que la escasez de los datos facilitados por las víctimas no permite vincularlo con ningún grupo de ultraderecha de momento. En cualquier caso, es la Brigada de Información de la Policía Nacional, especialista en investigar a grupos políticos radicales, la que se ha hecho cargo del caso para averiguar la identidad y motivación de la agresión o de la pelea, que aún no está clara.

El escenario confuso de la agresión

Los agentes que atendieron a las víctimas pasaban ante el centro durante una de sus rondas cuando hallaron a los tres agredidos tirados en el suelo. Eran dos menas y un mayor de edad de 18 años, que en ese momento no se explicaban con claridad. Ninguno de ellos refirió con detalle cómo había sido la agresión, ni explicaron un posible motivo del suceso.

Los tres jóvenes estaban heridos leves y uno de ellos fue trasladado a un centro hospitalario para una evaluación, recibiendo el alta poco después.

Horas después, en la comisaría de Hortaleza, el mayor de edad presentó denuncia formal. En ella daba a los agentes una descripción muy breve de los presuntos responsables de la agresión que habían sufrido, y poco más.

Una semana después, la Brigada de Información se ha hecho cargo del caso, aunque todavía se desconoce si efectivamente la agresión a los menas estaba vinculada con la violación que perpetró uno de sus compañeros de centro dos días antes del incidente.