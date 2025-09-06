Los menas arruinan el guión de la película de nazis del Gobierno

Decíamos ayer que la Policía no dispone de indicio alguno que permita asegurar, como hizo el delegado del Gobierno en Madrid, que los encapuchados autores de la agresión de tres menas en Hortaleza fueran de extrema derecha, como sugirió nada veladamente, por cierto, Francisco Martín, el mismo que se deshizo en elogios a Bildu por su «compromiso» con España.

Martín lo tuvo claro: sobre la violación de una pequeña a manos de un menor marroquí poco a nada dijo, pero sobre la agresión a tres menas de un centro de acogida, desgranó todo un cúmulo de detalles: que si sus agresores iban encapuchados, que si respondían al discurso del odio de la derecha… como si hubiera sido testigo de los hechos.

Pues bien, la denuncia interpuesta por uno de los tres jóvenes inmigrantes agredidos en las cercanías del centro de menas de Hortaleza , dos días después de la violación de la niña, sólo describe a sus agresores como «encapuchados de 1,80 de altura».

Pocos datos más. Las víctimas de la agresión no afirmaron ante la Policía que los asaltantes parecieran ultraderechistas que gritaran consignas de odio, de modo que su denuncia contradice lo dicho por el delegado del Gobierno, que acusó a «las ultraderechas madrileñas de alimentar discursos de odio» que luego se materializan en «delitos de odio, violencia y amenazas hacia colectivos vulnerables».

La Policía insiste en que la escasez de los datos facilitados por las víctimas no permite vincularlo con ningún grupo de ultraderecha, pero Martín, que es un visionario, lo tiene claro: fueron encapuchados de ultraderecha, nazis violentos que desataron su ira llevados por su sed de odio y venganza.

Han pasado cinco días y no se divisan nazis en la costa, pero este delegado del Gobierno, siervo de Pedro Sánchez, sigue atizando fantasmas. «Las ultraderechas madrileñas alimentan discursos de odio», dice. Pues nada, a seguir con el guión de Moncloa, camarada