La Policía Municipal ha detenido a dos menas por agredir, morder y amenazar de muerte a una educadora del centro de La Cantueña, en Fuenlabrada. Los dos menores no acompañados, de 16 y 17 años, son internos del centro y están acusados de un delito de lesiones graves y otro de amenazas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado sobre las 17:00 horas, cuando estalló una nueva pelea entre grupos de menas internos en el centro de acogida. Los educadores de las instalaciones intentaron intermediar en la reyerta pero fueron agredidos por los menores.

En ese momento, dos de los menores se cebaron con la educadora. Los menas golpearon a la mujer, le mordieron con saña en un dedo y la amenazaron de muerte. Fueron los compañeros de la víctima los que alertaron a la Policía que de detuvo a los dos menores agresores. Ambos están acusados de un delito de lesiones.

Reyerta entre menas en Hortaleza

Este nuevo incidente del Centro de Primera Acogida de La Cantueña, tuvo lugar menos de 24 horas después de la violación de una niña de 14 años a manos de otro menor de 17 ingresado en el centro de menores de Hortaleza (Madrid).

Además, se ha registrado otra nueva reyerta en el mismo centro de menores de Hortaleza donde estaba interno el presunto violador del sábado. Allí, este lunes, estalló una pelea entre menas subsaharianos y magrebíes, una más entre ambos grupos.

Afortunadamente, la rápida reacción policial atajó la reyerta que quedó en conato de batalla campal. Ni se registraron heridos, ni detenidos, pero sí la presencia inmediata de un nutrido número de unidades policiales.