Moncloa oculta que el detenido por violar a una niña en Hortaleza es un mena marroquí y ella española

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de 17 años, y origen marroquí, por la violación de una niña española de 14 años cerca de las instalaciones del Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza (Madrid). El arresto, destapado por OKDIARIO, se llevó a cabo en la madrugada del domingo. Desde la Delegación del Gobierno en Madrid, sin embargo, se está ocultando que el presunto violador es un mena marroquí residente en ese centro, y también tapa que la víctima es española.

El equipo del delegado de Moncloa en la Comunidad de Madrid, el sanchista Francisco Martín, se ha limitado a indicar que se ha producido la «detención de un menor como presunto autor de una violación a otra menor en el distrito de Hortaleza», ocultando la nacionalidad del presunto agresor y de su víctima. Añaden únicamente que el caso está siendo investigado por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Ni un dato más ha facilitado oficialmente la Delegación del Gobierno.

Según ha avanzado OKDIARIO, una niña española de 14 años sufrió este fin de semana una agresión sexual a manos, presuntamente, de un joven marroquí de 17, interno en el centro de menas de Hortaleza.

Los hechos ocurrieron en la noche del viernes al sábado, a escasos metros del centro, que está considerado como el más conflictivo de España. Fue una vecina la que escuchó los gritos de la menor que estaba siendo agredida, y llamó de inmediato a la Policía Nacional. Los agentes se encontraron a la niña en estado de shock. El agresor la había arrastrado a una zona de arbustos del parque Isabel Clara Eugenia, situado justo al lado del Centro de Primera Acogida de menores en el que residía el detenido. La niña tenía los pantalones bajados y estaban manchados de sangre. Había sido penetrada vaginalmente.

El acusado fue localizado rápidamente e intentó huir. Igualmente, se enfrentó a los agentes, que tuvieron que reducirlo. Finalmente, fue trasladado a las dependencias de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, donde se practicaron las correspondientes diligencias. Desde allí, al constar administrativamente como menor de edad, fue derivado a los calabozos del Grupo de Menores (Grume) de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Ahora el caso está en manos de la Fiscalía de Menores.

Ayuso: «Sánchez multiplica su llegada»

Tras conocerse el suceso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Pedro Sánchez de «multiplicar» la llegada de menores inmigrantes a la región.

«Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes», ha lanzado Ayuso a través de sus redes sociales.

La presidenta madrileña ha denunciado además que a esto «se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Bajaras cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid» «¡No hay derecho! ¡Ya está bien!», ha aseverado.

Feijóo pide «Policía en la frontera»

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la inauguración del curso político, desde Galicia, ha puesto el foco en la falta de la política migratoria del Gobierno de Sánchez. «Una política de aquí vale todo, con las implicaciones que ello tienen para la convivencia de la gente», ha señalado el dirigente popular, que ha censurado que el Ejecutivo pida a las comunidades que gestionen más de 3.000 menores «cuando tienen todos sus recursos públicos saturados».

«Pero es que no acaba aquí. Es que ahora hemos leído que el Gobierno ha amenazado a los presidentes de las comunidades autónomas con la Policía si no cumplen. Y la pregunta es, ¿cómo le puede mandar usted a la Policía a los presidentes autonómicos? Lo que tiene que mandar usted es a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las fronteras españolas para asegurar la seguridad», ha pedido.

Abascal: «Una víctima de Sánchez»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado directamente a Sánchez y a «todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista» de la violación de la menor.

«Una niña víctima de Sánchez, de Open Arms, del bipartidismo, de todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista», ha denunciado Abascal en un mensaje en sus redes sociales, en el que lamenta además que «esto es lo que trae Pedro Sánchez» y que es la consecuencia «de la invasión que patrocinan el PP y el PSOE desde hace décadas». En su opinión, los menores extranjeros «violan a mujeres y a niñas, dan palizas a los abuelos» y «presumen de vivir a costa de los españoles».