Ayuso carga contra Sánchez por «multiplicar» la llegada de menas tras conocer la violación de una niña de 14 años

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este domingo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «multiplicar» la llegada de menores migrantes a la región, en respuesta a la noticia exclusiva de OKDIARIO de la violación de una niña de 14 años por un marroquí de 17, detenido como sospechoso de la agresión, frente el polémico centro de acogida de menores no acompañados (menas) de Hortaleza.

Lo ha hecho en su cuenta sus redes sociales tras conocer la detención del sospechoso de la violación pocos momentos después cerca del citado centro de primera acogida de Hortaleza.

«Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes», censura.

«A lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Bajaras cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid. ¡No hay derecho! ¡Ya está bien!», añade.

La niña de 14 años fue violada la noche del viernes al sábado. El joven marroquí de 17 años sospechoso de cometer la brutal agresión sexual fue detenido cerca del Centro de Primera Acogida de menores no acompañados (mena) ubicado en el barrio de Hortaleza. Este centro tiene un historial de numerosos incidentes y delitos graves, lo que lo convierte en uno de los más problemáticos de España.

El incidente ocurrió a pocos metros del mencionado centro, en una zona de arbustos del parque Isabel Clara Eugenia, situado justo al lado. Una vecina del lugar escuchó los gritos de la menor durante la agresión, lo que la llevó a contactar inmediatamente con la Policía Nacional. Los agentes acudieron al lugar con rapidez y encontraron a la víctima en un estado de shock severo.

Según testigos, la menor tenía los pantalones bajados y presentaba manchas de sangre. El presunto agresor fue detenido por los agentes en el lugar de los hechos. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Menores, dado que tanto la víctima como el sospechoso son menores de edad.