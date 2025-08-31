Abascal tras la violación de una niña española de 14 años por un marroquí de 17: «Es una víctima de Sánchez»

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha responsabilizado a Sánchez y a «todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista» de la violación de una niña española de 14 años por parte de un marroquí de 17, sospecho de la agresión sexual frente al polémico centro de menas de Hortaleza, (Madrid) este fin de semana.

Abascal se ha hecho eco de la noticia de OKDIARIO que informa de la brutal violación y exclama: «¡Una niña!». A continuación pone nombre a quienes entiende que son los culpables: «Una niña víctima de Sánchez, de Open Arms, del bipartidismo, de todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista», asegura el presidente de Vox en sus redes sociales.

Abascal ha lamentado que «esto es lo que trae Pedro Sánchez», y que es la consecuencia «de la invasión que patrocinan el PP y el PSOE desde hace décadas». En su opinión, los menores extranjeros «violan a mujeres y a niñas, dan palizas a los abuelos», y «presumen de vivir a costa de los españoles».

¡Una niña!

Una niña víctima de Sánchez, de Open Arms, del bipartidismo, de todos los que hacen política y negocio con la invasión islamista. https://t.co/NBy3flxLGV — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 31, 2025

«Estos son los pasajeros del Open Arms. Esto es lo que trae Pedro Sánchez.

Esta es ¡otra vez! la consecuencia de la invasión que patrocinan el PP y el PSOE desde hace décadas», ha destacado.

Añade Abacal que «Violan a mujeres y a niñas. Dan palizas a los abuelos. Presumen de vivir a costa de los españoles. Y el PP y el PSOE, y las oligarquías mediáticas económicas y religiosas, se atreven a criminalizar a los españoles que reaccionan y se oponen a la invasión».

«Hay que echarlos. Hay que hundirlos. Hay que cambiarlo todo para que nunca más estén nuestras niñas indefensas, finaliza en su mensaje.

La niña de 14 años fue violada la noche del viernes al sábado. El joven marroquí de 17 años sospechoso de cometer la brutal agresión sexual fue detenido cerca del Centro de Primera Acogida de menores no acompañados (mena) ubicado en el barrio de Hortaleza. Este centro tiene un historial de numerosos incidentes y delitos graves, lo que lo convierte en uno de los más problemáticos de España.

El incidente ocurrió a pocos metros del mencionado centro, en una zona de arbustos del parque Isabel Clara Eugenia, situado justo al lado. Una vecina del lugar escuchó los gritos de la menor durante la agresión, lo que la llevó a contactar inmediatamente con la Policía Nacional. Los agentes acudieron al lugar con rapidez y encontraron a la víctima en un estado de shock severo.

Según testigos, la menor tenía los pantalones bajados y presentaba manchas de sangre. El presunto agresor fue detenido por los agentes en el lugar de los hechos. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Menores, dado que tanto la víctima como el sospechoso son menores de edad.