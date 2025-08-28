Abascal tacha de «barco de negreros» al Open Arms y propone «confiscarlo y hundirlo»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado al despliegue del buque Open Arms, propiedad de la ONG con el mismo nombre, en las Islas Canarias y ha afirmado que «ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo». El también presidente de Patriots señala a la oenegé, habituada a operar en el Mediterráneo Central, por tu traslado a Canarias en una época en la que acostumbra a subir la afluencia de pateras desde África hacia costas europeas.

«Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO», ha destacado Abascal. «Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa», añade el presidente de Vox en su cuenta oficial de X, haciéndose eco de una información sobre el traslado del buque Open Arms a una zona vigilada por el Ejército del Aire y del Espacio con el Servicio Aéreo de Rescate.

Cabe destacar que la localización del barco de salvamento marítimo en las Islas Canarias coincide con el traslado impuesto por el Gobierno de menores inmigrantes no acompañados del archipiélago canario a la Península Ibérica. El reparto, que favorece a Cataluña y País Vasco, donde se encuentran los socios separatistas de Sánchez, y la «improvisación y desinformación» del Ejecutivo han sido denunciadas por las comunidades autónomas españolas.

Las mafias, sobre todo provenientes de países como Mauritania o Senegal, aprovechan las condiciones del mar en calma en estas fechas para organizar un mayor número de embarcaciones precarias con destino Europa. En las Islas Canarias, la zona más cercana del viejo continente en relación con los mencionados países africanos, está situado el buque Open Arms, de la ONG dirigida por el activista Óscar Camps.

Los rescates del buque Open Arms están salpicados por la polémica. OKDIARIO contó en agosto de 2022 que uno de los rescates de la embarcación asociada a la ONG de Camps se había producido a una patera equipada con dos poderosos motores Yamaha de 75 CV, valorados cada uno en 9.000 euros, y cuyo potencial contrasta con su estado a la deriva en el área del Mediterráneo Central en el que navegaba el Open Arms Uno.

Vox denuncia a Open Arms

Éste no es el primer encontronazo que vive Abascal con Open Arms. En 2019, el líder de Vox, en nombre de su formación, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de infracción de la Ley Marítima y colaboración con organización criminal para el tráfico de personas, tipificados en el artículo 570 del Código Penal.

Vox reclamaba que estos delitos afectan «a la seguridad pública y han provocado una grave crisis humanitaria». «Unas circunstancias provocadas por la actuación del barco Open Arms al que las autoridades españolas tienen prohibida la búsqueda activa de inmigrantes en el mar desde enero de 2019», añadió la formación verde en un comunicado.