Abascal acusa a «Pedro Saunas» de importar gente que no respeta a las mujeres: «¡Los menas a Marrakech!»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha calificado como «Pedro Saunas», está importando inmigrantes ilegales «que no respetan a las mujeres» y que cometen «muchas agresiones sexuales». Abascal ha asegurado que desde su partido no quieren la instalación de centros de menas ni en Fuenlabrada, ni en Pozuelo. «Los centros de menas en Marrakech. Y queremos que esos que llaman niños y no son niños estén en sus países de vuelta cuanto antes», ha dicho.

Durante unas declaraciones en la sede nacional de la formación, el líder de Vox ha denunciado lo que considera una «cacería contra los españoles y muy especialmente contra las españolas», señalando la «nula reacción política» ante los últimos episodios de violencia que han sacudido España. Abascal ha puesto el foco en casos recientes de extrema gravedad: «Es impresionante ver la nula reacción política ante el salvaje ataque de la semana pasada contra una chica de 17 años, casi una niña, que fue quemada viva por un sujeto que había llegado en patera dos meses antes y que tenía una orden de expulsión». Acto seguido, el dirigente de Vox ha enumerado una larga lista de agresiones que han ocurrido durante los últimos días en toda España. «Una brutal agresión en Parla, anteayer, una mujer fue robada, arrastrada por el suelo y su cabeza pateada por parte de un magrebí», ha dicho añadiendo que «no pasa un día sin apuñalamientos, sin robos violentos, y sin agresiones sexuales». «En pocos días una mujer ha sido quemada en Canarias, una mujer ha sido rapada y violada en Almería, dos jóvenes turistas han sido agredidas sexualmente en Málaga, cacería de ancianos en Murcia», ha continuado Abascal, quien ha subrayado: «Y casi siempre los mismos». «Y queremos que esos que llaman niños y no son niños estén en sus países de vuelta cuanto antes», ha añadido el presidente de Vox, criticando que «la discusión entre el PP y el PSOE es el número de regularizados». El dirigente de Vox también ha advertido que «la manipulación continúa y tiene consecuencias», citando las «agresiones a puñetazos contra nuestras compañeras, dos jóvenes mujeres valientes en Vallecas», episodios que según él «permanecen ocultas» mientras que «si las agresiones se produjeran contra el Gobierno las estaríamos viendo permanentemente en todos los medios». Así, Abascal ha arremetido contra lo que considera la hipocresía del feminismo de izquierdas. «Hemos escuchado perfectamente cómo hablaban de mujeres como si fueran mercancía, cómo con dinero público se ha mantenido a prostitutas, hemos conocido también cómo los prostíbulos servían para pagar las primarias de algunos personajes», ha lamentado. En esta misma linea, el presidente de Vox ha dicho que este es el mismo feminismo que calla cuando las mujeres de Vox son agredidas por unos «tipejos» y que esa mayoría parlamentaria, a pesar de disfrazarse de feminista, sigue manteniendo a «Pedro Saunas» que es el responsable de la excarcelación de violadores «con reformas penales lamentables».