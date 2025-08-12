El compañero de Fernando Alonso en su peor época: «Es un poco…»

Fernando Alonso ya mira a 2026 con optimismo. El asturiano cree que se encuentra ante la gran oportunidad de su carrera deportiva para conseguir su tercer título de campeón de Fórmula 1. El belga Stoffel Vandoorne, piloto suplente de Aston Martin y ex compañero del español en McLaren, conoce a la perfección lo que se puede esperar de Fernando Alonso en un coche diseñado por Adrian Newey.

«Fernando está rindiendo al nivel más alto de siempre, sigue estando muy motivado, quiere ser parte del deporte, está dando su 100% y es todo lo que puede hacer ahora mismo», explicó el piloto belga en declaraciones a la web de Aston Martin.

Vandoorne no quiere lanzar las campanas al vuelo, pero sí cree que la suerte va a volver a sonreír a Fernando Alonso en los próximos meses. «Es un poco un trabajo de suposiciones para todo el mundo por todos los cambios que habrá con las reglas, y también para nosotros con la llegada de Honda. Así que es realmente difícil predecir cómo nos irá, pero todas las herramientas y la gente están ahí para hacer exitoso al equipo», comentó.

El piloto, al igual que Fernando Alonso, tuvo una mala experiencia con Honda en 2016 y 2017 cuando eran los motoristas del equipo McLaren. Vandoorne, sin embargo, parece haber pasado página de aquello y ahora ve el futuro con esperanza. «Esperemos ver resultados al comienzo de la temporada que nos lleven más adelante en la parrilla. En la Fórmula 1 se requiere tiempo para reconstruir un equipo y llegar ahí, así que necesitamos ser pacientes y estar seguros de que el grupo trabaja bien junto», dijo.

Le avala Fernando Alonso

El asturiano se siente seguro en las manos de un Vandoorne que, pese a no tener una exitosa carrera en la Fórmula 1, ha destacado como un excelente preparador de coches. «Es una parte muy ocupada de la temporada porque el desarrollo para 2026 se está acelerando. Viene un gran cambio de reglas, también tenemos un gran cambio en el equipo y hay mucho esfuerzo que hacer, pero estoy muy feliz de estar involucrado en ello y de ayudar a estar delante», aseveró.

Finalmente, el compañero de Fernando Alonso en su época más complicada y que llevó a la retirada del asturiano en 2018 no se atreve a pronosticar qué sucederá con el Aston Martin. «Como he dicho, no hay ninguna garantía de cómo serán los resultados de 2026, lo que es seguro es que trataremos de optimizar todo lo que tenemos», zanjó el piloto probador.