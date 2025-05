Newey desvela el gran problema en Aston Martin que puede afectar al coche de Fernando Alonso en 2026

Adrian Newey ha desvelado el gran problema que tiene actualmente Aston Martin y que podría afectar al coche de Fernando Alonso en la próxima temporada de Fórmula Uno. Y es que el ex ingeniero de Red Bull acudió este fin de semana a Montecarlo para ver el Gran Premio de Mónaco, y atendió a varios medios en los que analizó el estado actual del equipo y apuntó al motivo por el cual no se consiguen mejores resultados. Y es que Aston Martin no ha conseguido volver a ser ese equipo que meta miedo a las primeras posiciones de la parrilla.

«Se puede decir que algunas de nuestras herramientas son débiles, particularmente el simulador. Necesita mucho trabajo porque no hay correlación en este momento y es una herramienta de desarrollo fundamental. No tener eso es una limitación, pero hay que trabajar mientras tanto. Es probablemente un proyecto de dos años», señaló Newey sobre el simulador que se inauguró en 2024.

«Hay una desventaja (con el simulador), es difícil decir cuánto. Los simuladores se utilizan de dos maneras, primero como herramienta de investigación para saber cómo desarrollarás el coche del próximo año, cómo vas a poner todas las herramientas juntas a la hora de modelarlo. Y también se utiliza para confeccionar el ‘set-up’ en los grandes premios, así que vamos a ir un poco a ciegas durante un tiempo. Tenemos que usar la experiencia y ya veremos cómo nos va», agregó Newey, que cogerá las riendas de las mejoras del equipo a partir de la temporada que viene, pero ya está trabajando en la posible evolución de coche de cara a la postemporada.

«Mi trabajo es revisar lo que llamo las líneas fundamentales del coche, aquello que no puedes cambiar durante la temporada. El recorrido de la suspensión delantera y trasera, la longitud del tanque de combustible… no tenemos mucho tiempo y como digo, nuestras herramientas de simulación son débiles. Si acertamos con eso, la aerodinámica y los alerones, luego se puede desarrollar durante el año», explicó el británico. Pese a ello, Newey no negó que el túnel de viento de la fábrica es «el mejor de la F1, y la fábrica es la más avanzada hoy en día».

Newey ensalza a Lance Stroll

«Hay gente muy buena, pero necesitamos que trabajen juntos quizás con una mejor organización. Es resultado de los orígenes del equipo en Jordan, luego Force India, luego Racing Point, era un equipo que rendía por encima de sus capacidades pero en muy poco tiempo han crecido de forma enorme, ahora todo eso tiene que ajustarse», añadió.

Asimismo, Newey no dudó en alabar a Lance Stroll, afirmando que «es mucho mejor de lo que la gente cree», y aseveró que «los dos pilotos de la era moderna con los que quería trabajar son Lewis y Fernando. No pude trabajar con ambos, pero al menos tengo a Fernando (Alonso)».

No hay dudas de que Newey es la gran esperanza de Alonso y Aston Martin de cara a 2026, pues es considerado el mejor ingeniero de coches de la F1, un «genio en aerodinámica, pero también en la arquitectura del coche y en ir hasta el más mínimo detalle, incluso pensando en cómo será la puesta a punto de FP1, FP2 y FP3», tal y como afirmó el jefe de la escudería, Andy Cowell.

Y es que el británico ha creado dos coches campeones en los dos últimos cambios de regulaciones de la F1, el de los cuatro títulos de Vettel, y el de Verstappen. Y con ese objetivo llegó a Aston Martin, para crear un coche ganador para Alonso y Stroll aprovechando el enorme cambio de reglas que se estrena el próximo año, con coches distintos.