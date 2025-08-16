Mallorca-Barcelona: debuta el campeón

Debuta el campeón y lo hace con prácticamente las mismas caras que la pasada temporada. El Barcelona se estrena esta temporada en Son Moix ante un Mallorca que luchará por soñar pero con el siempre presente objetivo de la salvación. Vuelve la Liga y lo hace con uno de esos partidos a mediados de agosto que sirven para marcar el camino, para mostrar el rumbo y ver cómo han encajado las nuevas piezas de éste u otro equipo. En el Barça serán pocas, la regla 1:1, el fair play, ya sabéis…

«No es algo que me haga estar contento», no lo digo yo, lo dice Hansi Flick. El tema de las inscripciones se repite otro año más, un dolor latente en el Barça que continúa sin hacer su trabajo de puertas para adentro para que esto no suceda. Los refuerzos, que son pocos, no pueden estar disponibles sin ese trabajo previo. La lesión de Ter Stegen salva el match ball de Joan García, pero el resto…

El Barça comienza una Liga más con los mismos problemas, sin tener muy claro quién puede jugar, algo que Hansi Flick no sabrá hasta última hora en cada partido, al menos los que restan hasta que se cierre definitivamente el mercado y se tenga claro quiénes están inscritos y quiénes no.

Con todo ese ruido económico e institucional arranque una vez más el Barça de Hansi Flick, que repite patrones pero que deportivamente da la talla. Ahí está el campeón, al que no le afecta el ruido y que apaga sus frustraciones con fútbol y goles. Le toca al técnico alemán repetir el buen trabajo hecho el pasado curso que, recordemos, estuvo marcado por un inicio de competición excepcional aunque flaqueara en los meses invernales. El Barça ganó diez de las primeras 11 jornadas entre agosto y principios de noviembre.

Con Joan García pero con las dudas de Rashford, Szczesny y Gerard Martín hasta última hora, Flick tendrá que armar un primer once del Barcelona ante el Mallorca, un once en el que tampoco podrán estar ni el mencionado Ter Stegen ni Robert Lewandowski, ambos por lesión. Sí estará el nuevo 10 del equipo, un Lamine Yamal completamente consagrado y en lo más alto en estos momentos y un Raphinha que pese a su temporadón ha sido aplacado por su compañero. Ferran Torres apunta a ser el relevo de Robert en la punta de lanza.

Balde, Cubarsí, Araújo y Koundé apuntan a ser la línea defensiva esta temporada tras la salida de Íñigo Martínez. Su cupo puede tener Eric García y Christensen, aunque parece lo menos probable. Pocas dudas también con el centro del campo, donde Frenkie de Jong y Pedri apuntan a ser indiscutibles. El tercer elemento en el centro del campo es posiblemente el más discutido, con Dani Olmo sobresaliendo pero con opciones para Fermín, Gavi, Casadó…

En frente del Barcelona, un Mallorca que, entre sus escasas caras nuevas destaca Pablo Torre. El ex culé tendrá la oportunidad de quitarse una espinita ante el Barça nada más empezar el curso, tras un año con escaso minutaje por parte de Flick. Los de Arrasate, con Muriqi, Darder y Raíllo como principales espadas, quiere hacer ruido en el estreno en Liga.