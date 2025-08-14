Se repite la historia: la inscripción de Joan García sigue los mismos pasos que el caso Olmo

En una especie de déjà vu constante, en el Día de la Marmota, algo así vive el Barcelona verano tras verano, repitiendo patrones… y errores. La historia se repite este agosto de 2025 con respecto al pasado de 2024. Si el desastre de la inscripción de Dani Olmo se salvó sobre la bocina gracias a la lesión de larga duración de Andreas Christensen, este año es el turno de Marc-André Ter Stegen, su correspondiente lesión y el empujón que permitirá a Joan García estar inscrito para el arranque de Liga. La historia se repite pero el problema persiste en el Barça.

El Barça vuelve, un verano más, a no hacer su trabajo. El objetivo de la Junta Directiva que preside Joan Laporta no es otro que buscar las herramientas y fórmulas para recuperar el control económico del club y poder trabajar bajo la regla 1:1, ésta que se le resiste al club desde hace numerosas ventanas de transferencias. Sin ella el club se ha visto obligado a tirar de palancas, lesiones de larga duración y la connivencia del Consejo Superior de Deportes para inscribir a sus jugadores por otras vías.

La Comisión Médica de la Liga ha vuelto a dar la razón al Barça con la lesión de larga duración de unos de sus futbolistas, aunque los tiempos de la recuperación de Ter Stegen bailaban según a quién le preguntaras, tal y como sucedió hace un año con Andreas Christensen. Ante la duda, parece, luz verde. El Barça podrá usar cuatro quintas partes del contrato del portero alemán, por lo que la inscripción de Joan García antes del debut liguero está prácticamente garantizada. De hecho, el club en su comunicado tildó la inscripción operativa «de forma inmediata».

El verano pasado, el Barça también aprovechó unos problemas recurrentes del central danés para usar de nuevo sus artimañas y triquiñuelas, un recurso ya habitual en el club culé que preside Joan Laporta cuando no encuentran otras vías formales. Christensen tuvo que pasar por el quirófano a pocos días del fin del mercado, a finales de agosto, lo que permitió inscribir tanto a Dani Olmo como a Pau Víctor sobre la bocina, con varias fechas ya del campeonato liguero consumidas.

La única diferencia con el verano pasado es que la lesión de Ter Stegen que permite inscribir a Joan García llega antes de que dé comienzo la Liga. El Barça debuta este sábado en Mallorca y, si nada se trunca, el fichaje blaugrana podrá defender la portería desde la primera toma de contacto de la competición.

En cualquier caso, como ya pasó con Dani Olmo, lo que no cambia esta vez es que el Barça tendrá que buscar la fórmula y el espacio suficiente en diciembre para cerrar la inscripción con Joan García antes del 1 de enero. Como ya sucedió con el centrocampista, el Barça negoció los palcos VIP en aquel momento y, aunque llegó fuera de tiempo y no se validó, el CSD permitió que Olmo jugara lo que restó de temporada. No se espera lo mismo con Joan García que, al ser inscrito así, tendrá que volver a ser inscrito en diciembre para que a partir del 1 de enero esté habilitado. La historia de siempre en Can Barça.