Joan García: «Deportivamente nunca dudé en fichar por el Barcelona»

Joan García será inscrito como nuevo portero del Barcelona en la Liga este jueves antes del debut del equipo culé en Mallorca con motivo de la primera jornada del campeonato liguero. El portero catalán ha vivido un verano muy movido con su fichaje, procedente del Espanyol, el eterno rival del cuadro culé, y la lógica tensión de la inscripción. La lesión de larga duración de Ter Stegen le permitirá debutar con el Barça en partido oficial este fin de semana.

Joan García ha asegurado sentir «mucho cariño por el Espanyol», pero que fichar por el conjunto azulgrana era dar «un paso adelante» en su carrera y que, en la vida, «hay que perseguir los sueños».

«Quiero jugar muchos partidos y ganar títulos, y aquí estoy cerca de conseguirlo. Desde el principio tuve claro que era lo mejor para mi familia y para mi futuro», ha declarado García en una entrevista a ‘La Vanguardia’.

El nuevo guardameta del Barça regresará al RCDE Stadium en enero próximo, cuando se enfrentará a su ex equipo en la Liga, y es consciente de que la mayoría de la afición ‘perica’, que considera su marcha una traición, no lo recibirá de la mejor forma.

«Que sea lo que tenga que ser. Yo voy preparado para jugar y para hacer el mejor partido posible», ha opinado García, quien se define como «una persona fría que intenta no desestabilizarse emocionalmente» y cree que eso le «ayuda mucho» a afrontar situaciones como esa.

Este jueves será inscrito por el Barcelona ocupando la plaza de Marc-André ter Stegen, después de que la Comisión Médica de la Liga haya considerado que la del meta alemán es una lesión de larga duración.

Joan García ha dicho no tener «ningún problema» con Ter Stegen, que inicialmente se había negado a facilitar el informe médico para que pudiera ser inscrito el portero catalán, motivo por el que el club llegó a retirarle la capitanía.

«Él conmigo siempre ha tenido mucho respeto. Hemos estado hablando cuando nos hemos visto. Y al final son cosas del club que yo no puedo controlar», ha comentado respecto a la polémica con el guardameta germano.

Y es que Joan García ha explicado que en el vestuario azulgrana lo han acogido muy bien: «A algunos ya los conocía de la selección, como Eric García, Pau Cubarsí o Fermín, de los Juegos Olímpicos. Luego hay otros con los que no había tenido trato y que también me han acogido muy bien, como Pedri, Ferrán Torres o Dani Olmo».