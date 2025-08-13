La Liga considera de larga duración la lesión de Ter Stegen y el Barcelona podrá inscribir a Joan García

El Barcelona se vuelve a salir con la suya. El club ha informado de que la Comisión Médica de la Liga ha considerado la lesión en la espalda de Ter Stegen, por la que ha pasado por el quirófano, como de larga duración, por lo que podrán inscribir a Joan García. De hecho, la entidad, en su comunicado, revela que lo hará este mismo jueves «de forma inmediata». Una vez más, los azulgranas vuelven a aprovecharse de una lesión de más de cuatro meses para poder dar de alta en la competición a sus fichajes.

El Barça ha comunicado que la lesión de Ter Stegen será, como mínimo, de cuatro meses. Así lo considera el informe elaborado por los médicos de la Liga, después de ver el expediente de la lesión del meta. El alemán se sometió a una operación en su espalda que, según reveló en un principio, le mantendría de baja tres meses, por lo que no sería de larga duración. Sin embargo, la Comisión Médica cree que sí.

De esta manera, el Barcelona podrá contar con un mínimo del 50% de la ficha de Ter Stegen –pudiendo llegar hasta el 80%– para inscribir a Joan García en su lugar. El capitán no tendrá ficha por su lesión y esta será para el ex del Espanyol, el nuevo portero culé que ha generado un conflicto institucional entre la directiva y Ter Stegen. Una vez se ha resuelto y el alemán ha cedido a las presiones del club, la Liga recibió el informe médico del futbolista y, ahora, el Barça ya tiene lo que quería.

«El FC Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente. El Club procederá mañana a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García», señala el comunicado del conjunto azulgrana.