Investigan la muerte del biatleta Sivert Bakken: fue hallado sin vida con una máscara y su familia busca respuestas

El biatleta noruego Sivert Bakken, ganador de la Copa del Mundo de salida en masa en 2022 y decimotercero en la clasificación general del circuito ese año, fue hallado muerto hace unos días en una habitación de hotel en el paso de Lavazè (Italia), tal y como confirmó la federación de este deporte de su país. «La causa de la muerte se desconoce por el momento», precisaba la institución en un comunicado sobre Bakken, nacido hace 27 años en Lillehammer y que venía de superar un periodo difícil tras sufrir un problema cardíaco (miocarditis).

Sivert Bakken había destacado especialmente en la temporada 2021-2022, en la que terminó en novena posición y ganó el pequeño Globo de cristal de la prueba de salida en masa. La semana pasada, en Annecy-Le Grand-Bornand (Francia), Bakken terminó quinto en el sprint, decimoctavo el sábado en la persecución y vigésimo en la salida en masa al día siguiente.

Sivert Bakken: dudas y preguntas sin respuesta

La causa del fallecimiento sigue siendo una incógnita, pero se sigue investigando lo sucedido. Mientras tanto, la familia del biatleta y la Federación Noruega de Biatlón han designado a un bufete de abogados para que supervise el caso hasta que se aclare todo. El abogado Bernt Heiberg declaró a la emisora TV2 que se trata de un mandato habitual y que actuarán «como enlace entre las autoridades italianas y la desconsolada familia» y que «ayudarán con los arreglos prácticos para el transporte del fallecido a Noruega», subrayando que no había base para suponer que se hubiera cometido «un delito penal».

La federación noruega confirmó el miércoles que el deportista llevaba puesta una máscara facial que se usa para el entrenamiento en altitud cuando fue encontrado. En este sentido, Heiberg confirmó que su amigo Oline Bredeli se encontraba en Italia para supervisar los acontecimientos. Los resultados preliminares de la autopsia se esperan para principios de la próxima semana.

El organismo también puntualizó que «las circunstancias que rodearon la adquisición y el uso de esta máscara son actualmente desconocidas» y aseguró que intentaría obtener más información sobre este asunto en los próximos días. El comunicado indica que la autopsia del deportista se llevará a cabo en Italia en los próximos días, y que los familiares de Bakken están en contacto con la policía local. «La policía y los forenses aclararán el curso de los acontecimientos y la causa de la muerte. En cuanto tengamos más información, informaremos a los medios de comunicación», declaró la federación.