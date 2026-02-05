Este hotel de los Pirineos es el favorito de los influencers: con spa, rodeado de montañas y desde 100 euros

En pleno Pirineo aragonés, a los pies de algunas de las montañas más reconocibles de la zona, un hotel empieza a consolidarse como uno de los destinos preferidos para quienes buscan combinar nieve, descanso y un entorno cuidado al detalle. Se trata del Villa d’Anayet, situado en Canfranc-Estación, un establecimiento que ha ido ganando notoriedad tanto entre viajeros habituales de la zona como entre perfiles con gran visibilidad en redes sociales.

La última en fijarse en este alojamiento ha sido Norma Duval, que durante una escapada a la estación de Candanchú compartió una imagen en la nieve y un mensaje de agradecimiento hacia el hotel en el que se alojó. «Muchas gracias por el trato recibido. Un hotel entrañable», escribió, contribuyendo a reforzar la proyección pública de un establecimiento que, hasta hace poco, era conocido sobre todo por esquiadores habituales del Pirineo. Sin embargo, ahora se ha vuelto muy popular entre los influencers y, si te decides a probarlo, es posible que te encuentres con alguno.

¿Dónde se encuentra el hotel?

Uno de los principales valores del Villa d’Anayet es su localización. El hotel se encuentra en Canfranc-Estación, a apenas nueve minutos en coche de las pistas de Candanchú, lo que permite aprovechar al máximo la jornada de esquí sin necesidad de largos desplazamientos. Esta cercanía resulta especialmente atractiva para quienes buscan comodidad y flexibilidad durante una escapada de invierno.

El entorno natural en el que se sitúa el establecimiento es otro de sus grandes reclamos. A 1.190 metros de altitud, el hotel ofrece vistas directas a las montañas que lo rodean, integrándose de forma natural en el paisaje pirenaico. No se trata únicamente de un alojamiento cercano a la nieve, sino de un espacio donde el entorno forma parte esencial de la experiencia del viajero.

¿Cuántas estrellas tiene Villa d’Anayet?

El Villa d’Anayet es un hotel de cuatro estrellas que combina una estética tradicional con servicios orientados al bienestar. Construido en madera y piedra, mantiene la arquitectura característica de la zona, apostando por materiales nobles y una atmósfera cálida que invita al descanso tras una jornada en la montaña.

Entre sus instalaciones destaca el balneario, uno de los elementos más valorados por quienes se alojan en él durante la temporada de invierno. A ello se suman un restaurante, una terraza y una piscina exterior, especialmente apreciada en los meses de verano, cuando el Pirineo ofrece una cara distinta pero igualmente atractiva. Todo el conjunto está pensado para prolongar la sensación de desconexión más allá de las pistas.

Estamos hablando de un establecimiento por el que han pasado numerosos rostros conocidos. Norma Duval no es una excepción, pero es cierto que su presencia ha hecho que mucha gente se interese por el mismo.

Una estación muy conocida en la zona

La cercanía con Candanchú es clave para entender el atractivo del hotel. La estación, una de las más antiguas y emblemáticas de España, sigue siendo un referente para los amantes del esquí gracias a su variedad de pistas y a su carácter histórico. Ofrece zonas adaptadas a distintos niveles, desde esquiadores que se inician hasta aquellos que buscan recorridos más técnicos.

Este equilibrio entre tradición y funcionalidad convierte a Candanchú en una opción sólida para escapadas de invierno, especialmente cuando se combina con un alojamiento que permite cerrar el día en un entorno cómodo y pensado para el descanso. El esquema se repite entre muchos visitantes: esquí por la mañana, balneario por la tarde y tranquilidad al caer la noche.

El interés creciente por el Villa d’Anayet no es casual. La suma de ubicación, servicios y entorno explica por qué cada vez más viajeros lo incluyen entre sus opciones preferentes en el Pirineo. A ello se añade la visibilidad que aportan figuras conocidas y creadores de contenido, que amplifican su imagen sin alterar su carácter discreto y cuidado.

Con precios que parten en torno a los 100 euros por noche, el hotel se sitúa en un segmento accesible dentro de su categoría, lo que refuerza su atractivo entre quienes buscan una escapada completa sin renunciar a la calidad. En un Pirineo cada vez más demandado, este establecimiento se consolida como una de las opciones que mejor representan el equilibrio entre nieve, confort y entorno natural. Antes de terminar, hay que tener en cuenta que el precio depende de la temporada, pero podemos confirmar que todos son muy competitivos.