Abascal acusa a Aznar de «dinamitar» los pactos del PP con Vox: «Trata de dirigir a Feijóo»

Santiago Abascal ha acusado al ex presidente de España, José María Aznar, de «dinamitar» los pactos del PP y Vox. Abascal ha señalado que el popular trata de «dirigir» a Alberto Núñez Feijóo en plenas negociaciones en Aragón y Extremadura.

El líder de Vox ha contestado este miércoles a las declaraciones que Aznar realizó el día anterior en la precampaña castellanoleonesa junto al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco. «Los dirigentes de Vox están encantados con Sánchez, me gustará conocer sus conversaciones con el Gobierno», señaló el ex dirigente, dando a entender que Abascal y Sánchez mantenían una relación fluida.

«Me gustaría saber cuántas conversaciones y con qué periodicidad hay entre los dirigentes del populismo de derechas y el Gobierno porque las hay», afirmó en la presentación de su libro en Burgos. Unas acusaciones que Abascal ha desmentido con rotundidad, acusando a Aznar de que el propósito que persigue es impedir un entendimiento entre las dos fuerzas mayoritarias de derechas en España.

«Parece que el señor Aznar está intentando dinamitar las negociaciones y decirle al señor Feijóo cómo tiene que hacer las cosas, y me parece muy preocupante», ha afirmado. «Yo lo que quiero saber es si el señor Feijóo cree que Aznar dice la verdad o cree que el señor Aznar miente otra vez», ha explicado.

Al respecto de las negociaciones con el PP tras los distintos procesos electorales, Abascal ha asegurado que Vox no va a hacer «la negociación en los medios de comunicación», y ha defendido que las conversaciones deben centrarse en «negociar medida a medida, decreto a decreto, partida a partida», establecer «unos plazos de cumplimiento» y «unas garantías de cumplimiento», recordando que su formación decidió salir de los gobiernos autonómicos porque fueron «estafados» en los acuerdos por el PP.

En relación con la tragedia ferrovial en Adamuz y la retirada de pruebas antes de la llegada de la autoridad judicial, Abascal ha señalado que Vox está pidiendo responsabilidades tanto al ministro de Transportes, Óscar Puente, como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistiendo en que «que tiene que dimitir el Gobierno en pleno».

Que estén intentando ocultar las pruebas del crimen de Adamuz sólo viene a confirmar lo que llevo diciendo años: Nos gobierna una mafia. Y sólo tiene tres objetivos: perpetuarse en el poder, eludir el mazo de la justicia y tapar sus crímenes de ayer con sus crímenes de hoy.

Asimismo, ha afirmado que el Ejecutivo «va a tener tarde o temprano que comparecer ante los jueces y va tener que sentarse en el banquillo»; calificando de «verdaderamente escandaloso» que «se retirasen pruebas antes de que llegasen los jueces a levantar actas».

Para Abascal el actual Ejecutivo es «una mafia» cuyo objetivo es «perpetuarse en el poder a cualquier precio, eludir el mazo de la Justicia y que también lo que pretende es tapar los crímenes de ayer con los crímenes de hoy». En este sentido, ha denunciado que «cada día que pasa los medios de comunicación dan cuenta de nuevas noticias, nuevos escándalos».

Una denuncia que se sumaría a lo vivido este miércoles en la sesión de control al Gobierno, donde la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha aprovechado para exigir a Sánchez «desclasificar» las muertes de etarras mientras todavía hay 379 asesinatos de ETA sin resolver. Abascal ha recordado que Aizpurua era la directora del diario etarra Egin. «De ellos depende ahora el Gobierno de Sánchez», ha denunciado.