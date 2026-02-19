Azcón ofrece a Vox «un acuerdo global» que incluya la Presidencia de las Cortes de Aragón

Jorge Azcón ha ofrecido «un acuerdo global» a Vox, que incluya la Presidencia de las Cortes de Aragón y presupuestos en un posible Ejecutivo de coalición. El objetivo de los populares es doble. Por un lado, Azcón se garantizaría una cierta estabilidad en el futuro gobierno y, como consecuencia, podría acelerar el pacto para no demorar las negociaciones, evitando así un escenario de incertidumbre similar al de Extremadura.

Azcón ha aceptado la «discreción» que impuso Bambú a María Guardiola y que estos sienten «traicionada» al negociar en la prensa lo que se debe «hablar en los despachos». Así, el popular se ha apartado del foco mediático prácticamente desde que se celebraron las elecciones el pasado 8 de febrero, como lo ha hecho el candidato de Vox, Alejandro Nolasco.

El pacto de PP y Vox en Aragón

«Los pactos en cada comunidad autónoma son independientes», señalan desde el cuartel general de Bambú. Ahora bien, el equipo negociador en Vox es el mismo en todas las regiones, lo que limita a efectos prácticos la presencia en ambos lugares de forma simultánea.

Quien capitanea las negociaciones es Montserrat Lluís, una de las personas que goza de la total confianza de Santiago Abascal desde hace años. De ahí, señalan, que esta semana en Aragón no se haya podido avanzar posiciones, al estar centrado el partido en Extremadura.

Aunque las reuniones en Aragón entre el PP y Vox todavía no han comenzado, sí que ha habido tomas de contacto entre ambos. La aspiración de Azcón es tener cerrado un acuerdo antes del 3 de marzo, el día fijado para constituirse las Cortes de Aragón y donde se decidirá la presidencia de la mesa. De no haber pacto, Vox podría perderla como en Extremadura.

Sin embargo, en Vox hay predisposición para llegar a las fechas. «Si el acuerdo permite el cambio, da igual la fórmula», señalan los de Abascal, que aspiran a mantener la presidencia del parlamento aragonés, tal y como acordaron en 2023 y les ha permitido mantener la representación institucional, pese a haber salido de los gobiernos.

«Si en aquel momento se dio, ahora tenemos el doble de motivos», señalan en Vox aludiendo al resultado en estas elecciones al pasar de 7 a 14 diputados.

En Aragón, las negociaciones las pilota directamente Jorge Azcón y las lidera siguiendo la máxima de Génova: buscando resultados y no titulares antes en la prensa. Y todo apunta a que seguirá así en las próximas cruciales semanas.

Todo lo contrario a lo que hizo su homóloga extremeña y que ha llevado a la confrontación con la dirección nacional. «En estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa de trabajo responsable», señaló la vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez.

Una predisposición que augura un clima propicio para que el pacto no se enquiste. De tal forma que en Aragón habrían aprendido la lección tanto PP como Vox a la hora de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. «Si en Extremadura no hay gobierno, no significa que suceda lo mismo en el resto de España», insisten en Vox, incidiendo en las palabras que pronunció Ignacio Garriga al término de la pasada semana.

«La situación de cada comunidad es diferente», recuerdan, desmintiendo a aquellos que afirman que en Bambú los pactos se están tratando supeditados a una estrategia puramente nacional sin tomar en cuenta los intereses de cada comunidad autónoma.

Un aspecto que advierten en el PP aragonés como condición para negociar un futuro gobierno, siguiendo la dinámica de Vox de primero las políticas y luego las consejerías. «Los pactos tienen que mantener el marco de legalidad», advierten los populares ante las condiciones de Vox.