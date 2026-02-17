Vox pide a Guardiola la dirección de Informativos de la TV de Extremadura, una vicepresidencia y dos consejerías

Vox ha puesto precio a su apoyo para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. La formación reclama el control de la dirección de los informativos de Canal Extremadura, una vicepresidencia del Gobierno autonómico y dos consejerías para respaldar a la candidata del PP el próximo 3 de marzo.

Según afirman fuentes conocedoras de la negociación a OKDIARIO, estas exigencias se enmarcan dentro de un paquete de medidas que incluye políticas contundentes para acabar con la burocracia y erradicar la ideología de género de las instituciones extremeñas.

Las áreas prioritarias que Vox ha marcado en la negociación son políticas ecológicas, inmigración ilegal, gasto político, fiscalidad, memoria histórica e ideología de género. La formación insiste en que no aceptará «ambigüedades» ni servirá de «muleta» al Partido Popular sin garantías reales de cambio en estas políticas. Desde Vox advierten de que el acuerdo está todavía «lejos» y que Guardiola aún no ha presentado propuestas concretas que satisfagan sus demandas.

La investidura, el 3 de marzo

Guardiola debe someterse a la investidura el 3 de marzo como muy tarde. Si no logra la mayoría absoluta en la primera votación, tendrá una segunda oportunidad 48 horas después, en la que sólo necesitará mayoría simple. A partir de ahí, se abriría un plazo de dos meses antes de que la Asamblea se disuelva automáticamente si no logra ser investida presidenta, lo que abocaría a Extremadura a una repetición electoral.

La presidenta en funciones ha asegurado en declaraciones exclusivas a OKDIARIO que está de acuerdo con el 93,33% de las medidas propuestas por Vox y confía en salvar el 6,66% restante mediante la negociación. Sin embargo, desde Vox reclaman «hechos, no palabras» y recuerdan que la abstención no es una opción para su formación.

La pelota está ahora en el tejado de Guardiola, que debe decidir si acepta las condiciones para asegurar su investidura y evitar que Extremadura se precipite hacia unas nuevas elecciones.

«Hechos, no palabras»

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha admitido este lunes que es un avance que María Guardiola diga que les quiere como socio de gobierno, pero ha exigido «hechos, no palabras» para apoyar su investidura el próximo 3 de marzo.

«Es un paso, está muy bien», ha dicho Fúster sobre la entrevista concedida por Guardiola a OKDIARIO en la que asegura que a PP y Vox les unen muchas más cosas de las que les separan. El dirigente de Vox ha reconocido que les gusta esa «música», pero ha subrayado que la presidenta extremeña debe poner ahora también la letra porque no negociarán a partir de declaraciones públicas.

«La música está bien, pero ¿dónde está la letra?»

«La música está bien, pero ¿dónde está la letra? La tiene que poner ella, y se pone sentándose y ofreciendo en sintonía con esa música», ha señalado. Fúster ha reiterado que están dispuestos a colaborar para entrar al Gobierno, pero con «garantías reales de cambio» en las políticas. «No basta con desterrar a Sánchez por muy necesario que sea», advierte.