Vox responde a Guardiola con un «no rotundo» tras anunciar que irá a la investidura sin apoyos

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha respondido este martes con un «no rotundo» en nombre de su formación al anuncio de la líder del PP en Extremadura, María Guardiola, de que irá a la investidura sin apoyos. Garriga avisa de la negativa de Vox en caso de que los populares no permitan al partido verde implementar sus políticas con garantías.

En declaraciones a los medios desde el Parlament de Cataluña, el secretario general de Vox ha dicho que «el PP sigue repitiendo esa mentira de que Vox quiere imponer el 100% de su programa». Garriga ha negado esta afirmación y afirma que ellos son «responsables» pero exigen «la proporcionalidad que nos han dado las urnas».

«Depende del PP, dependerá de la señora Guardiola, si se presenta a otra investidura con la posibilidad de tener un voto favorable o la abstención de Vox. Pero ahora es radicalmente un no rotundo, por respeto a nuestros votantes y porque no ha entendido el mandato de las urnas, que es que Vox tiene que tener capacidad para cambiar las políticas y garantías para impulsarlas. Fue el PP quien rompió el pacto con Vox hace un tiempo y quien expulsó a Vox de los gobiernos», ha sostenido Garriga.

El también vicepresidente de Vox ha emplazado al PP a que «sea consciente de que hay un cambio de paradigma político», y ha reiterado que están dispuestos a negociar, «pero con la firmeza que han dado las urnas», al no ser «un tema de sillones». Además, Garriga ha preguntado por qué «le molesta tanto al PP» que Vox tenga consejerías con competencias en gobiernos autonómicos y ha aludido a los pactos de los populares con partidos separatistas catalanes a lo largo de la historia.

Garriga también ha trasladado que han comenzado los acercamientos con el Partido Popular de Aragón, liderado por Jorge Azcón, para el inicio de las conversaciones «con la voluntad y la responsabilidad que los aragoneses» han expresado en las urnas, tras unas elecciones del pasado domingo en las que el PP logró vencer, pero el auge de Vox, que duplicó sus escaños con respecto a 2023 –de 7 a 14–, le otorga una posición de poder.

La respuesta a Guardiola

Las palabras de Garriga en referencia a la situación en Extremadura responden al anuncio de María Guardiola, quien ha mostrado su predisposición a la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura sin unos apoyos que, eso sí, espera conseguir hasta la fecha límite.

Guardiola ha revelado, sin dar fechas, que se puso en contacto con el PSOE de Extremadura para pedir la abstención de los socialistas de cara a la investidura. Asimismo, ha confirmado que se presentará a ese debate, que tendrá su celebración antes del 3 de marzo, aun sin contar todavía con la mayoría necesaria.

La líder del PP en la región confía en «cerrar un acuerdo» con Vox para revalidar así su cargo, pero horas después de sus palabras, se ha encontrado con el «no rotundo» de la formación liderada por Santiago Abascal, en voz de su secretario general, Ignacio Garriga. Las negociaciones entre los dos partidos de la derecha española se encuentran estancadas, si bien desde Vox ya han mandado un primer aviso público de cara a la investidura.