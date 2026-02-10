Guardiola revela que llamó al PSOE para pedirle la abstención pero confía en «cerrar un acuerdo» con Vox

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha revelado, sin dar fechas, que llamó al PSOE para pedirle su abstención de cara a su investidura. Este martes ha confirmado que se presentará a ese debate, que deberá celebrarse el 3 de marzo como muy tarde, sin tener aún la mayoría que necesita, pero confía en «cerrar un acuerdo» con Vox para revalidar su cargo como presidenta de Extremadura.

Las negociaciones con el partido que lidera Santiago Abascal están estancadas. A la espera de que Vox responda aún a su oferta para sellar un acuerdo de Gobierno o de investidura, Guardiola ha confesado las llamadas que realizó al PSOE para intentar avanzar en su investidura.

«Yo ya he hecho las llamadas a las personas a las que tenía que hacer y he pedido la responsabilidad que creo que tienen que tener, y la altura política en un momento como este, donde la región necesita que todos rememos a favor», ha señalado la líder del PP respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación que le trasladaban el desmentido del PSOE a esos contactos telefónicos. «Es falso que Guardiola nos haya pedido la abstención», aseguraba en las redes sociales el presidente de la gestora socialista, José Luis Quintana.

«Si el PSOE de Extremadura, que son muchos PSOE y están divididos y entienden que que no han sido llamados, no es mi culpa ni mi responsabilidad», ha añadido Guardiola ante de contestar en su cuenta personal de X al tuit del líder socialista: «Sí te llamé y sí te pedí, por responsabilidad, que el PSOE debía abstenerse, a la vista de los peores resultados de la historia de Extremadura». Todo ello tras afirmar claro que ella no negocia «con este PSOE ni con el sanchismo».

Preguntada sobre el estado de las negociaciones con Vox, la candidata del PP ha expresado su deseo de llegar a un acuerdo. «Mi mano esta tendida, nunca ha dejado de estarlo y a la espera de que Vox conteste», ha asegurado tras apostillar que su deseo de llegar a un entendimiento lo antes posible con los de Abascal.

Guardiola ha destacado que lo que pone encima de la mesa Vox en la negociación es «el cumplimiento de la totalidad de su programa político, más puestos en el Ejecutivo, en el Legislativo y una serie de cargos» que, en su opinión, «no reflejan la proporcionalidad que se dijo en las urnas».

Pese a ello, ha remarcado que ella quiere «llegar a un acuerdo» con Vox para su investidura pero que éste «tiene que ser un acuerdo proporcional». «Y en eso estamos dispuestos a trabajar hasta el último minuto para que sea bueno para todos», ha ahondado.

«En todo momento mi intención fue y sigue siendo acabar con el bloqueo político e institucional en el que está sumida en la región», ha reseñado. A su juicio, los ciudadanos extremeños, con su decisión en las urnas, «lo que quiere es estabilidad y normalidad» en el funcionamiento de las instituciones de la región. «Romper el bloqueo» institucional que provocó el adelanto electoral es, en definitiva, el único mandato de las urnas al que según Guardiola el resto de líderes extremeños debe atender.