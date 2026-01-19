Vox da un portazo al PP por «negarse al cambio» en Extremadura: «Guardiola quiere otras elecciones»

Vox dará un portazo al PP de María Guardiola por «negarse a cambiar Extremadura», según ha podido saber en primicia OKDIARIO. En el cuartel general de Bambú consideran que la líder popular «no quiere cambiar políticas, ni respeta a los votantes de Vox ni actúa con responsabilidad». «Está dando a entender que busca una repetición electoral», señalan fuentes de la negociación.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido a primera hora de este lunes con el Comité de Acción Política (CAP) para autorizar al equipo de Óscar Fernández Calle en Extremadura capitaneado por Montserrat Lluís a no seguir negociando hasta que «haya un cambio evidente» en la postura del PP.

La cuenta atrás de Guardiola: un mes

A sólo un día de que se conforme la mesa de la Asamblea y tras una semana de reuniones, aseguran que «todo está en el aire». Lo que sí parece claro que, partir del próximo martes, Guardiola tendrá un mes máximo para lograr un acuerdo con Vox que posibilite su investidura.

Una cuenta atrás que en Bambú aprovecharán para presionar al PP con el fin de «hacer valer sus votos» e implementar parte de su agenda política en la región. Este nuevo cronograma se espera que impacte a su vez de manera decisiva en la campaña en Aragón, ya que podría tensionar aun más la rivalidad entre ambas formaciones.

Desde Bambú, repiten que «Guardiola parece reírse de Vox y que quiera repetir elecciones» y advierten que «no vamos a rebajar nuestras condiciones». Una postura que contrasta con lo que transmitió el equipo del PP hace sólo unos días, asegurando que «había buena sintonía» entre ambos.

Extremadura podría ir a otras elecciones

«Si no quiere llegar a un acuerdo proporcional a nuestro respaldo en las urnas, ella verá con quién pacta y si quiere ir a elecciones de nuevo», señalan desde Vox, recordando que el pasado 21 de diciembre en Extremadura, lograron el 17% de los votos y 11 escaños, más del doble que en 2023.

En consecuencia, tal y como declaró Santiago Abascal en exclusiva a OKDIARIO, en las negociaciones con Guardiola han exigido la vicepresidencia del Ejecutivo, varias consejerías, demostrando que «sí querían gobernar» contra «el bulo» del PP sobre que «no querían entrar en los gobiernos».

Además para los de Vox la prioridad en la negociación que lidera Monserrat Lluís está en marcar «las políticas y las áreas» de influencia en el hipotético ejecutivo de coalición y un presupuesto acorde para «garantizar que se puedan ejecutar»el cumplimiento de las medidas.

El ejemplo de Vox en Extremadura es Valencia

Vox señala que «sí es posible» llegar acuerdos con ellos, y ponen como ejemplo la Comunidad Valenciana, donde los de Abascal y PP lograron entenderse y «evitar convocar elecciones adelantadas».

«En el resto de las comunidades autónomas, se podían haber evitado», defendiéndose de lo que consideran «una manipulación» por parte del resto de barones del PP sobre que «en Bambú se mandó una orden a sus presidentes autonómicos para no pactar los presupuestos».

En Valencia, PP y Vox llegaron a un acuerdo verbal para investir al Juanfran Pérez Llorca. Pese a que nunca lo han hecho público, en su discurso de investidura, Llorca rechazó explícitamente el Pacto Verde europeo, se comprometió a bajar los impuestos, frenar la inmigración irregular y realizar pruebas de edad a los menas.

Y algo muy importante a tener en cuenta: Valencia es la única región que pese a salir Vox del Ejecutivo, el ya ex presidente Carlos Mazón siguió cumpliendo el acuerdo programático que lo envistió presidente en julio de 2023, en lo que tenía que ver con el fin del gasto político en cuanto a la eliminación de «chiringuitos» como el Consell de la Huerta así como la reducción drástica de ayudas a organizaciones empresariales y sindicales y aquellas que fomentan el catalán. Una cuestión también relacionada con al reducción de altos cargos y las dos leyes de simplificación administrativa que se impulsaron.