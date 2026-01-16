Abascal denuncia que «cada año emigran 6.000 jóvenes» en Aragón mientras se impulsa la inmigración masiva

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este viernes la gran incoherencia que fomenta el Gobierno de Pedro Sánchez con sus políticas de «importar inmigrantes de forma masiva» mientras los jóvenes españoles «emigran» por falta de oportunidades.

Abascal lo ha hecho desde La Litera, uno de las comarcas aragonesas que mayor población inmigrante concentra en Aragón, señalado que «cada año emigran 6.000 jóvenes aragoneses», mientras se «impulsa la inmigración masiva».

El presidente de Vox ha aprovechado para arremeter contra el PP y su «estafa» ante los españoles, recordando que Alberto Núñez Feijóo apoyó la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales que propuso el PSOE.

«Ese es el fraude electoral: abandonar a tu propio pueblo y sustituirlo por otro», ha sostenido ante un auditorio con más de 1.000 personas en Fraga, donde gobiernan los populares, y donde Vox en las pasadas elecciones autonómicas obtuvo el 12,19% de votos, situándose en tercera fuerza política, por detrás del PP y PSOE:

La Litera: agricultura y ganadería

La comarca de La Litera es fundamentalmente agrónoma, con un gran peso del sector porcino y en la producción de frutas. En estos momentos, el sector primario está afrontando serios retos de competitividad, una situación que se podría ver agravada tras el acuerdo de Mercosur aprobado esta semana en Bruselas.

El problema que acarrea este acuerdo para las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas se está convirtiendo en un caladero de votos para Vox «hartos de las políticas verdes», señalan desde Bambú de cara a situar a su candidato Alejandro Nolasco entre uno de sus favoritos.

En el ámbito europeo, Abascal ha asegurado que «hay una mayoría alternativa en la Unión Europea» y ha explicado que el PP podría cambiar las políticas comunitarias si dejara de pactar con los socialistas. «Si en lugar de unirse con el PSOE, se uniera con nosotros y con nuestros socios, se podrían derrotar el Pacto Verde, Mercosur y el Pacto Migratorio», ha señalado, acusando al PP de preferir mantener esas políticas.

En Este sentido, el líder de Vox ha afirmado que «la Groenlandia» de los españoles «es Mercosur, es el Pacto Verde, son los problemas de los agricultores y la inseguridad».

Abascal ha denunciado que el Pacto Verde y Mercosur están arruinando al campo español, criminalizando a agricultores y ganaderos con burocracia y restricciones, «mientras desde Marruecos lo que hacen es rellenar camiones para inundar nuestro mercado”, reprochando además al Partido Popular que presuma de ser «el partido de los agricultores» mientras respalda estas políticas en Bruselas.

«Si lo fueran, harían una moción de censura contra Von der Leyen», ha añadido, defendiendo que «sí» hay una alternativa. El líder de Vox se refería a la ya conocida como» mayoría Venezuela», y ha explicado que el PP podría cambiar las políticas comunitarias si dejara de pactar con los socialistas. «Si en lugar de unirse con el PSOE, se uniera con nosotros y con nuestros socios, se podrían derrotar».

Abascal ha criticado de nuevo la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa y ha sido tajante: «A mí no me van a ver en el Palacio de la Moncloa», sino que sólo le verán «en el Parlamento y cuando tenga el micrófono para poder contestarle», recordando que Feijóo ha llegado a ofrecer «cinco pactos de Estado» a quien previamente ha calificado de mafia. «Con una mafia no se pacta nada, y los que pactan con una mafia son otra mafia», ha afirmado.