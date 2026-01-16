Abascal recuerda la «afición a las armas y los golpes de Estado» del PSOE tras la revelación de Koldo

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a la revelación de Koldo García en OKDIARIO sobre el hallazgo de varias armas en la sede del PSOE. «Sorprende que haya armas en la sede del PSOE, pero no nos olvidemos que a lo largo de su historia, ha tenido cierta afición a las armas y a los golpes de estado, pero me imagino que no serán de aquella época», ha añadido.

El que fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos ha revelado un episodio inédito en una entrevista con Eduardo Inda, momentos antes de entrar en la cárcel, donde asegura que él mismo destruyó las armas siguiendo las órdenes de Pedro Sánchez, aunque consciente de que estaba cometiendo un delito.

«Es increíble que aparezcan armas en la sede de un partido», en concreto de dos pistolas y una escopeta sin número de serie en los bajos de la sede del PSOE, según sostiene el ex asesor de José Luis Ábalos.

«Lo que tenían que hacer era llevar las armas a la Guardia Civil para que fueran destruidas que es lo que haría cualquier persona que hace cuando encuentra armas no legales y, sin embargo, encontraron una forma ilícita de destruirlas y nos hemos enterado por la declaración en los medios de la mafia del Peugeot que acompañaba a Sánchez en todos los viajes», ha reflexionado a las puertas del Ayuntamiento de Aínsa, un municipio de Huesca, gobernado por el PSOE en coalición con Chunta Aragonesista.

Koldo García asegura «desconocer» qué hacían allí esas armas, «pero es verdad que se encontraron». Eran, en concreto, dos armas cortas, dos pistolas de 9 milímetros, y una escopeta paralela. Relató que «lo descubrieron trabajadores del partido, al parecer. A mí me llamaron y me dijeron que había aparecido eso. El señor Ábalos me dijo que había hablado con Pedro Sánchez y que las quitáramos de en medio».

Abascal ha expresado su perplejidad sobre la permanencia de Sánchez en el poder como presidente del Gobierno español: «Ha copiado la tesis doctoral entera, le ha regalado una cátedra a su mujer aprovechando que sé que es el presidente del Gobierno, que ni siquiera tenía una licenciatura universitaria».

«Ha llegado al poder mintiendo a los españoles sobre los pactos con Podemos, con los separatistas, con Bildu. Ha dicho que no iba a hacer una ley de amnistía porque era inconstitucional. Y no sólo lo ha hecho, sino que ha asaltado el Tribunal Constitucional con la ayuda del Partido Popular para que el Tribunal Constitucional dijera que la ley estaba bien. Se han corrompido hasta las cejas», ha añadido.

El presidente de Vox ha aprovechado también para señalar los problemas que sufren “los españoles”: «Cuando vemos que nuestros padres, nuestros abuelos, podían acceder a una vivienda y hoy los jóvenes ni siquiera sueñan con que un banco les pueda conceder un crédito, no sueñan ni siquiera con poder alquilar esas viviendas. ¿Qué ha pasado exactamente para que eso ocurra?».

«¿Qué ha pasado para que la gente en el campo ya no pueda prosperar como lo hacía antes? Pues que han impuesto unas políticas verdes, unas políticas del fanatismo climático, que hacen invivible la prosperidad en el campo, que dificultan la transferencia de los negocios familiares, que condenan a los agricultores y a los ganaderos a la burocracia», ha señalado.