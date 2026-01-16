La diócesis de Jaca molesta por que Vox convoque a la prensa frente a una iglesia: «No nos gusta nada»

«No nos gusta nada», transmitió la diócesis de Jaca a Vox sobre la iniciativa de convocar a los medios de comunicación frente a la iglesia de Panticosa, uno de los municipios que Santiago Abascal visitó este pasado miércoles en una ruta por los lugares emblemáticos de esquí en Aragón, donde la vivienda más se ha encarecido gracias al impacto del turismo de alto nivel.

Según ha podido saber OKDIARIO, el vicario de esta diócesis oscense llamó personalmente a la organización de Vox para tratar de frenar que la formación eligiera la Iglesia de Nuestra Señora de Panticosa como punto de encuentro con la prensa.

Una reacción por parte de la autoridad eclesial que ha causado «perplejidad» en las filas de Vox, entre los que se encuentran multitud de creyentes y practicantes, como el propio Santiago Abascal.

«Es un punto emblemático. ¿Dónde está el problema?», explican desde Vox, poniendo de ejemplo las pasadas elecciones en Extremadura, cuando el equipo de campaña de la formación escogió como ubicación, tanto para medios como para simpatizantes, las inmediaciones de templos católicos. Así fue el caso de Guadalupe, en precampaña, o de San Jorge –en Cáceres– como arranque de campaña electoral, recuerdan.

Sin embargo, en esta ocasión, don Fernando Jarne, el vicario de Jaca –a quien pertenece la parroquia de Panticosa–, llamó el día previo a una de las personas responsables de Vox en Aragón para trasladar las quejas de la diócesis porque hubieran citado expresamente el nombre de la iglesia en el cartel divulgador, considerándolo «innecesario».

Desde Vox le respondieron que «era el punto de quedada», justificando que dicha iglesia era, como monumento singular, referencia en la localidad: «No creo que deba ser motivo de molestia», zanjaron. «Les pedimos disculpas si se habían sentido molestos, pero no entendemos el por qué esto debe ser motivo de polémica», añadieron.

Hasta tal punto llegó la polémica y división en la diócesis que, tras el encuentro de periodistas con el líder de Vox, desarrollado con la normalidad habitual que tienen este tipo de eventos cotidianos durante campaña y precampaña, la iglesia ha emitido un comunicado aclarando la confusión previa que llevó a criticar a Vox por citar a la parroquia.

«Reiteramos nuestro respeto por todas las opciones políticas que concurren a las elecciones», señalan en la página web de la diócesis. «No deseamos que nadie se sienta excluido de la Iglesia, y que la Iglesia no sea identificada con ninguna opción concreta», añaden. «Esta es nuestra postura, y sabemos que lo es también la de los diversos partidos políticos», concluyen.

Jaca y Panticosa, destino de Vox en Aragón

En su gira por Aragón, el líder de Vox, Santiago Abascal, visitó el pasado miércoles Panticosa, junto con Jaca y Formigal de la provincia de Huesca, municipios muy atrayentes para el turismo de nieve, por albergar unas de las mejores estaciones de esquí de España. Y, en consecuencia, una de las zonas acuciadas por el problema de vivienda con escasa oferta dado el interés que suscita como segunda residencia ocasional para los apasionados de este deporte.

Conscientes de la problemática, los de Vox escogieron esta región para reforzar su discurso en la región, conscientes de que «la presencia de Abascal en los municipios conecta con los electores», resaltan. Un trabajo que logran en contacto directo con los vecinos, y que el partido aprovecha para evidenciar el respaldo «a pie de calle».

En el caso de Panticosa, según señalan paisanos a OKDIARIO, al tiempo que la región se consolidaba como un referente nacional, la posibilidad de adquirir una vivienda por los vecinos se volvía «misión imposible», destacan dos personas que forman parte del equipo de Vox de la comarca.

Tanto en Panticosa como en Jaca gobierna el PP. En el caso de Panticosa, con unos 800 habitantes censados y aproximadamente 500 electores, la alcaldía se disputa por sólo un concejal con el PSOE, mientras que Vox no presentó candidatura, al no contar todavía con la suficiente implantación territorial. Otro caso distinto es a nivel autonómico y nacional. Donde tanto Nolasco como Abascal lograron sumar votos, obteniendo en las pasadas elecciones regionales el 8,8% de los votos –casi el doble que en 2019–.

«La vecindad ha tenido momentos de tensión e incluso a veces nos hemos enfrentado los unos a los otros», explican. Las militantes señalan que fue el problema de la vivienda lo que les llevó a dar un paso al frente.

«Las viviendas de 50 metros cuadrados rondan los 400.000 euros. Se está promocionando vivienda para los trabajadores del sector de la nieve desde el Gobierno autonómico y nos parece bien, pero los vecinos de aquí pensamos que primero tenemos que ir nosotros. A mí me resulta imposible tener una casa en mi propio pueblo», lamentan mientras apuran un café en una cafetería de Jaca, tras haber estado junto a su líder en Panticosa.