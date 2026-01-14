La líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha tachado al presidente de Vox, Santiago Abascal, de «machista y misógino» por haberla calificado este martes de «mujer objeto» respecto a la decisión de Pedro Sánchez de nombrar a la ex ministra de Educación como candidata del PSOE en Aragón y denunciar la «farsa» feminista de los socialistas ante los escándalos de acoso sexual y prostitución.

«¿En qué consiste el feminismo de Pedro Sánchez? ¿En que aumenten las violaciones en España o en imponer a una señora pues como mujer objeto de candidata en Aragón? ¿Porque, en eso consiste, en poner una mujer y ya se es feminista?», criticó Abascal en el mitin de este martes en Utebo (Zaragoza).

Sin embargo, la ex ministra de Educación, ha considerado la reflexión del líder de Vox como un ataque verbal directo hacia su persona provocando su indignación. Este miércoles, a primera hora de la mañana, la socialista ha optado por contestar a Abascal con un vídeo en sus redes sociales atacándole.

La amiga del acosador Francisco José Salazar, con quien se reunió siendo todavía ministra este pasado diciembre, ha calificado el comentario de Abascal de «agresión verbal». «Esta vez me ha tocado a mí», ha señalado al tiempo que ha tratado de mostrar solidaridad con las mujeres «que sufren todos los días agresiones verbales y físicas, y que además deben soportar humillaciones y vejaciones», pese a que la ex ministra ha tratado de desviar todos los escándalos de prostitución y abusos sexuales que rodean al PSOE.

Además en su vídeo trata de enfrentar a los simpatizantes de Vox con su líder: «Quería provocar aplausos con su intervención zafia», pero «la cara de sus votantes son un poema», mientras ha criticado el impacto viral que ha tenido en redes, calificando los perfiles de ocultarse en un «ruin y cobarde anónimo digital».

El comentario de Abascal estaba en marcado precisamente en la hipocresía del PSOE y de su líder, Pedro Sánchez, respecto al feminismo: «Se le llena la boca con el feminismo, pero ha soltado a la calle a miles de violadores», alertando de que con las políticas migratorias de Moncloa «importa inmigrantes de culturas que no respetan a las mujeres».

Abascal hizo mención al clan de Peugeot y a la actitud de Sánchez de negar que no sabía nada de Ábalos y Koldo. Abascal recordó en su discurso que el presidente del Gobierno llegó al poder con una moción de censura con «dos banderas»: la lucha contra la corrupción y el feminismo». «¿En qué consiste el feminismo de Pedro Sánchez? ¿En que aumenten las violaciones en España o en imponer a una señora pues como mujer objeto de candidata en Aragón? ¿Porque en eso consiste en poner una mujer y es ser feminista?», expresó.

Abascal criticó la despedida de lujo que Alegría celebró al dejar el Ministerio de Educación de 15.400 euros, mientras que durante la precampaña está tratando de mostrar un perfil sencillo y humilde en los pueblos que está recorriendo, bromeando con el «menú alegría»: «El dinero de los contribuyentes tendría que estar para lo esencial, no para que una señora se despida del Ministerio con un catering de 15.000 euros».