El ‘padrino’ de la empresa inventora de la baliza V16 es el líder del PSOE de Pontevedra

David Regades, secretario general del PSOE en la provincia de Pontevedra, delegado del Consorcio de la Zona Franca de Vigo y ex diputado en el Congreso, fue quien apadrinó el despegue de la empresa inventora de la baliza V16, Netun Solutions SL, que disparó su cifra de negocio con el Gobierno de Pedro Sánchez. Regades jugó un papel determinante en el impulso de la compañía.

Esta sociedad -constituida en 2016 y cofundada por los empresarios ex guardias civiles Jorge Torre y Jorge Costas- contó con el apoyo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, primero a través de dos aceleradoras de empresas, ViaGalicia (4ª edición-2016) y BFA (Business Factory Auto-2ª edición-2017), y en el año 2018 con la puesta de largo de esta compañía en una nave de 1.150 metros cuadrados de Nigrán (Pontevedra).

Los representantes de esta sociedad, que trabajó primero con balizas ensambladas en China y luego en Zaragoza desde 2020, firmaron con el propio Regades en octubre de 2018 el contrato de alquiler de la nave 6A en el Parque Empresarial Porto do Molle de Nigrán. Con anterioridad, Netun Solutions SL ocupaba una pequeña oficina.

De esta manera, fue Regades quien pilotó aquel desembarco clave de Netun Solutions en dicha nave industrial propiedad del Consorcio, con una superficie de 1.150 metros cuadrados. El propio Regades asistió como autoridad a la presentación de aquella sede -que permitió a la empresa de balizas experimentar un gran crecimiento- y tomó la palabra durante el acto, teniendo un rol destacado. Esta inauguración tuvo lugar en abril de 2019.

Las cuentas depositadas por la empresa durante estos años en el Registro Mercantil y consultadas por OKDIARIO sirven para comprobar dicho crecimiento tras la mediación del socialista Regades. En concreto, Netuns Solutions SL, que comercializa la baliza desde 2016, cerró aquel ejercicio de 2018 con una facturación total de casi 963.000 euros. Sin embargo, al año siguiente, ya instalada en la nave de Nigrán, terminó 2019 con una cifra de negocio de 4 millones de euros. Un incremento, por tanto, del 315%.

Regades intervino en la inauguración de la nave de Netun Solutions en 2019. (Foto: Netun Solutions)

La baliza V16 con geolocalización, según la normativa aprobada por el Gobierno en diciembre de 2022, sustituye a los triángulos de emergencia y es obligatoria en los coches en circulación en España desde el pasado 1 de enero de 2026.

En 2024, como ha publicado OKDIARIO, esta compañía gallega -que ha recibido ayudas públicas (subvenciones y avales) del Ejecutivo socialcomunista por valor de 2,2 millones de euros- tuvo una facturación de 10,6 millones, lo que supone un aumento del 1.004,9% con respecto al ejercicio de 2018, el mismo en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa allá por el mes de junio.

Sólo unos meses después, en octubre de 2018, se produjo la firma del contrato de alquiler de la nave de Nigrán entre Regades y la dirección de Netuns Solutions SL. El delegado socialista expresó su gran satisfacción al suscribir este contrato y felicitó especialmente a los directivos de esta empresa «nacida en ViaGalicia», aceleradora del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, según recalcó.

«Se trata de que las buenas ideas se conviertan en realidad y ésta es una de ellas. Las instituciones públicas debemos apoyar a los emprendedores para que éstos, una vez convertidos en pymes y consolidados como empresa, puedan generar empleo. De hecho, estos emprendedores son un ejemplo de lo que buscamos. En poco tiempo han pasado de ocupar una pequeña oficina, a una nave de más de 1.000 metros cuadrados en la que se encontrarán trabajando doce personas», señaló entonces Regades.

El delfín de Abel Caballero

Regades es considerado el delfín de Abel Caballero, el alcalde socialista de Vigo que, además, preside el Pleno del Consorcio de la Zona Franca. El vicepresidente es el propio Regades, que ejerce, a su vez, como presidente del comité ejecutivo de dicho organismo público.

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo, no obstante, depende a nivel presupuestario y competencial del Ministerio de Hacienda que capitanea la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT), que homologó la baliza con geolocalización de Netuns Solutions como pionera, está en manos de Pere Navarro y pertenece al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Exterior de la nave que Regades alquiló a Netun Solutions en Nigrán. (Foto: Netun Solutions)

A nivel interno del PSOE, David Regades Fernández (Vigo, 1973) ha desempeñado una tarea de fontanería, de gestión discreta, ejerciendo de secretario general del partido en la provincia de Pontevedra desde 2017 después de tres reelecciones consecutivas. Técnico especialista en Administración y Contabilidad, con formación también en prevención de riesgos laborales y dirección empresarial, fue jefe de gabinete de Abel Caballero y luego concejal, encargándose de áreas como Fomento y Contratación.

También ha sido diputado provincial en la Diputación de Pontevedra y delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en dos etapas: primero desde julio de 2018 hasta junio de 2023, y luego desde abril de 2024 hasta el momento actual. En ese impasse ocupó un escaño por Pontevedra en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales de 2023.