La empresa de la baliza V16 que recibe ayudas del Gobierno disparó su negocio un 1.000% con Sánchez

Netun Solutions SL, la empresa inventora de la baliza V16 que el Gobierno ha establecido como obligatoria para los vehículos en circulación, ha incrementado su negocio un 1.000% desde 2018. Un periodo que coincide en buena medida con el traslado de su producción de China a España y con la percepción de ayudas públicas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tal y como reveló OKDIARIO este lunes.

En concreto, Netun Solutions SL, que comercializa esta baliza desde 2016 –fecha también de su constitución como sociedad– cerró el ejercicio de 2018 con una facturación total de 962.788,06 euros. Sin embargo, seis años después, todos bajo mandato del socialista Pedro Sánchez, la compañía con domicilio social en Vigo (Pontevedra) acabó 2024 (último año del que se disponen datos) con una cifra de negocio que alcanzó los 10.637.913,19 euros.

Es decir, en seis años, la sociedad ha incrementado su facturación un 1004,9%, o lo que es lo mismo, ha conseguido multiplicar por 11 su cifra de negocio, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por este periódico.

En junio de 2020, es decir, en plena pandemia de coronavirus, Netun Solutions SL informó a través de un comunicado que trasladaba desde China a Zaragoza la producción de sus luces de emergencia Help Flash, que hasta entonces eran ensambladas en Asia.

Se da la circunstancia de que la percepción de concesiones del Ejecutivo creció tras el traslado de su fabricación desde China a España. «La preocupación de la empresa por la difícil situación que atraviesa en la actualidad la economía nacional, la búsqueda de una mejora continua en la calidad y la necesidad de garantizar la producción, más allá de las circunstancias del comercio internacional, llevaron a la directiva a buscar soluciones en el territorio nacional», señaló la firma española.

En 2022, el entonces CEO de la compañía, Jorge Costas, declaró en una entrevista en OKDIARIO que esta empresa tecnológica había «producido/vendido» en torno a «1,2/1,3 millones» de balizas en «los últimos cuatro años».

Desde 2021, la baliza V16 era sólo una recomendación y no estaba conectada a la Dirección General de Tráfico (versión actual), pues la obligatoriedad de llevar este instrumento en el coche en circulación existe desde el pasado 1 de enero de 2026.

El decreto de la baliza

El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, en su reunión del 16 de marzo de 2021, aprobó un real decreto para regular los servicios de auxilio en vías públicas que incluía, como principal novedad, «la sustitución de los dos triángulos que se colocan delante y detrás del vehículo inmovilizado tras una avería o accidente por un dispositivo luminoso que se sitúa en la parte más alta del vehículo». La norma estableció la obligatoriedad de la baliza a partir del 1 de enero de 2026.

OKDIARIO publicó este lunes que esta compañía gallega ha obtenido múltiples subvenciones directas y avales bancarios vehiculizados por el Ejecutivo socialcomunista, según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de la Vicepresidencia Primera del Gobierno que dirige la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por ejemplo, el 18 de abril de 2022, Netun Solutinos SL se hizo con una subvención de 10.000 euros de entre las ayudas destinadas por la empresa pública Red.es «a la digitalización de empresas del segmento I en el marco de la España digital 2025, programa Kit Digital».

En noviembre de 2022, la compañía consiguió 520.000 euros en tres concesiones a modo de «garantía» dentro de la «línea de avales ICO para la cobertura del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. RD-I 6/2022 Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania», indica el Gobierno. Estos avales fueron autorizados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Ese mismo mes, la sociedad cofundada por los ex guardias civiles Jorge Costas y Jorge Torre, logró otra subvención de 3.478,50 euros, en este caso, del Ministerio de Industria y Turismo en el programa de las ayudas dirigidas al «fomento de las patentes y modelos de utilidades españoles y en el exterior de la Oficina Española de Patentes y Marcas para 2022».

En julio de 2023, consta otro aval del ICO otorgado a la inventora de la baliza V16 por importe de 1,2 millones de euros dentro del plan nacional del Gobierno de Sánchez de «respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania».

En el mes de noviembre de aquel ejercicio, Netun Solutions SL –presidida ahora por Francesc Minoves– volvió a recibir una subvención directa de la Oficina de Patentes y Marcas que se situó en 5.193 euros. Y en abril de 2024, figura otro aval del ICO del mismo plan de respuesta a la guerra en Ucrania por valor de 530.000 euros. En total, todas estas concesiones suman 2.268.671,5 euros.

Ayudas públicas

Desde Netun Solutions sostienen que «los avales ICO no constituyen una subvención ni una ayuda directa a la empresa, sino garantías sobre financiación concedidas por entidades financieras, por lo que no suponen la entrega de fondos públicos a esta sociedad».

En su caso, añaden desde la compañía, «los préstamos asociados a dicha financiación deben devolverse a la entidad bancaria conforme a las condiciones pactadas. La cifra indicada en el artículo suma importes de distinta naturaleza (avales y subvenciones) y puede inducir a error al presentar los avales como ‘ayudas’ recibidas por la empresa», recalcan.

Sin embargo, lo que está publicando OKDIARIO son datos oficiales del «Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas», de la IAGE (Intervención General de la Administración del Estado), donde se recogen y se consideran los avales como «ayudas públicas» (no directas). Además, este periódico ha explicado que la mayoría de estas concesiones proceden de un programa gubernamental que autoriza dichos avales concertados por el Ejecutivo central con los bancos.