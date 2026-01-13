El inventor de la baliza V16 ya sabía en 2022 que el Gobierno de Pedro Sánchez obligaría a los conductores a disponer de este dispositivo para señalizar averías y accidentes en carretera. En una entrevista a OKDIARIO, realizada hace cuatro años, Jorge Costas, ex CEO de Help Flash, confirmó que a partir enero del 2026 todos los coches deberían contar la luz V16 conectada, sin conocerse la normativa.

«En el mes de marzo del año 2021 salió ya un primer decreto en el que dice que a partir del 1 de enero de 2026 o 31 diciembre de 2025, mejor dicho, todos los conductores tenemos que tener esta luz en nuestros vehículos. Sin embargo, quedaron ciertas especificaciones técnicas sin cubrir, que son las que se van a publicar ahora -en referencia al año de publicación de la entrevista 2022-. Entonces, hasta ese momento podemos utilizar a día de hoy el triángulo, la luz analógica o la futura luz que no está en el mercado conectada, pero a partir enero del 26 todos debemos de contar con una nueva luz V16 conectada», explicaba Costas, antes de aprobarse la citada normativa en el Reglamento General de Vehículos.

No sólo eso. El ex CEO de Help Flash tenía claro cuáles eran los detalles de la norma: «La luz el anterior es una luz analógica, nada más, lo que entendemos por una luz se encendía, la luz disparaba un destello de flash muy grande a un kilómetro de distancia y la nueva tiene que ver con un proyecto de Dirección General de Tráfico (DGT) que es pionero en Europa, pero que va a ser replicado en el resto de países, que es una plataforma de coche conectado que lo que permite es que cualquier incidencia que pase en la carretera se comunique automáticamente a esta plataforma y a su vez esta plataforma lo comunique a los conductores a través de aplicaciones como Google Maps, Waze o incluso en el propio vehículo».

El inventor de la baliza V16 lo confirma

«Se señalizará de tal manera que lo que logramos, en el caso de Help Flash, es un triángulo virtual, es decir, avisar con más antelación al propio vehículo que avisará al conductor antes de que control sea capaz de ver el obstáculo de reincidencia», destacaba en la entrevista con este diario Costas.

También tenía detalles sobre las sanciones, ya que el inventor de la baliza V16 confirmó, a OKDIARIO, que las sanciones serían las mismas que las de no llevar en el interior del vehículos los triángulos en caso de emergencia en carretera e incluso adelantaba un periodo de información de las autoridades antes de sancionar por no viajar con este dispositivo en el vehículo.

España, único país de Europa que la exige

Cabe recordar que, desde el pasado 1 de enero, los españoles deben viajar en sus coches con la baliza V16 como dispositivo oficial y único de señalización de emergencias por orden del Gobierno de Pedro Sánchez. Norma que convierte a España en el único país de la Unión Europea (UE) en utilizar este dispositivo en caso de accidente. Por lo tanto, al viajar fuera del país, los conductores deberán llevar también en el maletero los triángulos, que son el sistema de emergencias en carretera obligatorio en el Viejo Continente.