Abascal exhibe músculo en Zaragoza: logra convocar a 2.000 personas en Utebo, donde gobierna con el PP

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha logrado reunir a una multitud de afines en Utebo, el primer acto en la provincia de Zaragoza al comienzo de la precampaña en Aragón. Según señalan desde la organización, las expectativas se «han desbordado». En plena calle, convocados en la plaza de España, se han abarrotado unas 2.000 personas, junto con la plana mayor del partido en la comunidad autónoma, encabezada por el candidato Alejandro Nolasco.

Abascal ha centrado su discurso en la llegada de menas a la comunidad autónoma –motivo que justificaron para salir de los gobiernos autonómicos: «Si de nosotros depende, no habrá más menas en Aragón, sino políticas para devolverlos a su país».

«Nuestra Groenlandia son los problemas de los españoles, los problemas de los jóvenes, el acceso a la vivienda. Nosotros estamos aquí para eso. Queremos representar a los españoles. No queremos que nos elijan para las Naciones Unidas. No aspiramos a solucionar los problemas de toda África», ha añadido.

Utebo: descalabro del PSOE y coalición PP-Vox

Teniendo en cuenta que Utebo es uno de los municipios donde el PP y Vox gobiernan de coalición en Aragón, el mensaje en plena precampaña que ha lanzado la formación verde es clara: «Vamos a por todas», señalan a OKDIARIO desde este municipio de Zaragoza.

Utebo es uno de los ejemplos del cambio de tendencia que experimentó multitud de municipios en Aragón, con una población que roza los 20.000 habitantes, considerado como un barrio más de la capital zaragozana. En las pasadas elecciones de 2023, la izquierda perdió la mayoría absoluta que conformaba el PSOE con IU. Los socialistas perdieron tres concejales, quedándose en cuatro, mientras el PP obtuvo 7 concejales –ganado 4–, mientras que Vox dobló sus resultados, pasando de un concejal a dos.

Vox en Zaragoza «a por Aragón»

En Vox son optimistas respecto del respaldo con el que cuentan en la provincia de Zaragoza de cara a los próximos comicios. Hay que recordar que en plena campaña extremeña, Abascal interrumpió su gira electoral para celebrar un acto en la capital zaragozana ante los rumores de adelantar las elecciones con el lema «a por Aragón».

Aquel lluvioso día de otoño y sin apenas margen de convocatoria, acudieron más de 1.700 personas para escuchar al líder de Vox que tuvo que salir con megáfono a la calle ante el aforo desbordado. Ahí retó al barón popular ante la incapacidad de ambas formaciones por lograr un acuerdo presupuestario: «Azcón piensa que nos puede chulear, pedimos respeto», aclamó.

En esta ocasión, han optado por arrancar en la provincia en este municipio donde el PP gobierna con Vox, y pese al frío, han celebrado el mitin en la calle para no tener restricciones de aforo. Este lunes, Abascal dio el pistoletazo de salida a la precampaña en Teruel, con la presentación de todos los candidatos.