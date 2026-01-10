Milei, Abascal y Meloni se suman a Trump en el apoyo a Orbán para ser reelegido presidente en abril

El presidente de Argentina, Javier Milei, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el líder de Vox, Santiago Abascal, han mostrado su apoyo públicamente a Viktor Orbán este sábado de cara a las elecciones generales que Hungría celebrará el próximo mes de abril, donde esperan que el primer ministro salga reelegido en unos comicios de máxima rivalidad con la oposición, a fin de mantener el bastión contra la «política globalista» que, para todos ellos, gobierna actualmente en la Unión Europea.

En varios vídeos que ha divulgado Fidesz –la formación que lidera hasta ahora Orbán–, durante el congreso para la elección del candidato a liderar el partido, los tres políticos han lanzado mensajes de apoyo al húngaro, en la línea mostrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Entre los líderes internacionales, sorprende la intervención de Meloni, dado que Fratelli d’Italia forma parte de la gran coalición en la Unión Europea de ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), opuesta en multitud de políticas a Patriots, el grupo fundado por Orbán y de la que es presidente Santiago Abascal. Teniendo en cuenta además que el líder de ECR es Fratelli –aunque ya no lo preside–, al ser la delegación más numerosa en este grupo conservador.

La italiana se ha referido a él como «un gran amigo» con el que juntos enfrentan a «batallas», aunque algunas «estemos en desacuerdo», ha señalado. «Nos unen importantes valores», así como «raíces culturales», ha recordado, que les impulsan a defender la seguridad y las fronteras. «¡Qué Dios te bendiga!», ha deseado al líder húngaro de cara a los próximos comicios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fidesz (@fideszhu)

Un apoyo que, en los círculos de Patriots, se interpreta como un acercamiento más de Meloni a la órbita de Orbán, teniendo en cuenta además la buena y estrecha relación que mantiene con el líder de Vox, con quien pasó el comienzo de año en su casa de Madrid, como muestran varias fotografías divulgadas en las redes sociales Abascal junto a su familia.

Por su parte, Milei ha felicitado a Orbán por «hacer de Hungría un bastión de los valores occidentales en una Europa cada vez más sumida en la oscuridad», pese a que éste sea uno de los mandatarios europeos que se ha opuesto frontalmente al acuerdo alcanzado con Mercosur este viernes, y que demuestra que las alianzas actuales entre gobiernos están reconfigurándose en bloques internacionales distintos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fidesz (@fideszhu)

«Argentina y Hungría son dos naciones espiritualmente hermanadas, porque solo un país que conoce el liberticidio causado por el socialismo es capaz de defender la libertad hasta su último aliento», ha sostenido, expresando su apoyo «ferviente» al líder húngaro en «la titánica batalla que está dando para sostener el legado de Occidente», deseándole «muchos éxitos en las próximas elecciones».

Vox, Hungría y Orbán

En plenos rumores sobre una relación deteriorada entre Vox y Fidesz, Abascal se ha mostrado convencido de que Orbán no sólo será ratificado como candidato en la formación, sino que se alzará de nuevo con la victoria en las elecciones de este abril en Hungría.

«Orbán es un amigo y un gran patriota al que admiro, que ha puesto a Hungría en el centro del mundo y ha demostrado que hay una alternativa al globalismo y al wokismo», ha sostenido el de Vox, poniéndolo como ejemplo de soberanismo que «ninguna organización supranacional tiene derecho a usurpar», en referencia a la hostilidad con la que la UE y la ONU han tratado al país por negarse, por ejemplo, a implementar la agenda LGTBI o de fronteras abiertas. «Estas elecciones no son sobre Fidesz, tratan sobre la propia soberanía de Hungría», ha alertado Abascal.

La carta de Trump a Orbán

El apoyo de Trump a Orbán es clave en estos momentos, en un escenario electoral donde Fidesz deberá disputar su liderazgo con el partido Respeto y Libertad (TISZA), que ha irrumpido en el tablero político desde las pasadas elecciones europeas, con un discurso provocador desafiando tanto al oficialismo de Orbán como a la oposición tradicional, y cuyo líder, Péter Maryar, es un antiguo colaborador suyo. Fidesz ganó, pero perdió nueve puntos porcentuales respecto a 2019.

En una carta hecha pública este viernes a través de sus redes sociales, Orbán revelaba que Trump le había reconocido el pasado mes de diciembre, que su liderazgo «es un ejemplo para el resto del mundo».

«América admira tu coraje», expresó Trump en respuesta a un intercambio previo de comunicaciones, deseándole suerte en la campaña electoral. Un apoyo que vale su peso en oro en estos convulsos momentos, teniendo en cuenta las buenas relaciones que Orbán ha sabido cosechar en estos años con Trump, a quien le apoyó desde el principio en su gesta republicana.

El mandatario norteamericano permite a Hungría adquirir petróleo ruso, manteniendo una independencia energética distinta del resto de la UE. Según señala en su misiva a Orbán, Trump viajará próximamente a Hungría, tras haberle recibido éste pasado año en la Casa Blanca.