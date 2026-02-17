Un grupo de unos 50 estudiantes españoles sorprende a Santiago Abascal en Roma y le piden hacerse un selfie

Es bien conocida la simpatía con la que Santiago Abascal se comporta con los ciudadanos cuando se lo encuentran por la calle, cosa que ocurre bastante a menudo por diversos puntos de la geografía española, pero que ahora ya trasciende fronteras. Ha ocurrido este lunes en Roma. El líder de Vox se encuentra en la capital de Italia para participar en un acto de Patriotas por Europa, el grupo parlamentario conservador del que su partido forma parte en la Eurocámara. Allí, en la Plaza de España, en pleno centro de la ciudad, fue sorprendido por un grupo de jóvenes estudiantes españoles, que no dudaron en rodearle y pedirle que se sacase fotografías con ellos.

Abascal posó con ellos en dos lugares diferentes, mientras los jóvenes aprovechaban para sacarse fotos con él antes de colocarse para posar en grupo. Como se ve en los vídeos que ilustran esta información, los chicos primero se hicieron fotos con el líder de Vox en la escalinata de la céntrica Plaza de España y, después, otro grupo se sacó fotografías ya en la plaza.

Santiago Abascal es el presidente del grupo Patriotas por Europa. Su trabajo con el grupo político europeo es lo que le ha llevado de nuevo a Roma, donde ya estuvo en dos ocasiones el pasado año. En ambas, fue para reunirse con la presidenta italiana, Giorgia Meloni, con la que mantiene una gran relación personal que trasciende la afinidad política en el espectro consevador.

Hace ahora un año, en febrero de 2025, los líderes de Patriotas por Europa se reunieron en Madrid, en un acto en el que Vox ejerció de anfitrión, con el objetivo de «trazar la estrategia para consolidar la alternativa al consenso de populares y socialistas que gobierna en Bruselas desde hace una década».

La agenda de Santiago Abascal le ha llevado esta semana, de esta forma, a Roma, donde también ha sido saludado con efusividad por este grupo de estudiantes españoles. Por esta razón, hoy martes no podrá participar en el acto Nuestra Constitución más longeva, la Constitución de 1978: un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades, organizado en el Congreso de los Diputados y que contará con la presencia de los Reyes de España.