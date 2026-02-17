Abascal no asistirá al acto que presidirán los Reyes por ‘Nuestra Constitución más longeva’ al estar en Roma

El líder de Vox, Santiago Abascal, no asistirá este martes 17 de febrero al acto institucional ‘Nuestra Constitución más longeva’, que estará presidido por los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz en el Congreso de los Diputados.

Según han confirmado fuentes de la formación, Abascal no podrá acudir al evento al encontrarse en Roma participando en un encuentro organizado por Patriotas por Europa, una alianza que forma la tercera fuerza en el Parlamento Europeo.

Como ha publicado OKDIARIO, Abascal fue sorprendido en la plaza de España de la capital italiana por un grupo de estudiantes españoles con los que el presidente de Vox se fotografió.

Los Reyes presidirán el acto

El acto institucional al que no podrá asistir Abascal comenzará a las 12:30 horas en el Congreso de los Diputados y conmemorará la vigencia de la Constitución de 1978 bajo el lema ‘Nuestra Constitución más longeva’.

Sus Majestades los Reyes serán recibidos en el Patio de Floridablanca por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló.

Posteriormente, los Reyes se dirigirán al Salón de Pasos Perdidos para saludar a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios y al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El acto se desarrollará en el Salón de Plenos, donde la presidenta del Congreso abrirá la sesión con un discurso antes de ceder la palabra al Rey Felipe VI.

Tras la ceremonia en el Hemiciclo, los Reyes inaugurarán la exposición ‘La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades’, organizada conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia y la Agencia EFE.

En la muestra se exhibirá el ejemplar original de la Constitución, así como el texto sobre el que juró la Carta Magna el entonces Príncipe de Asturias en 1986 y el utilizado en la proclamación de Felipe VI como Rey en 2014, además de otros documentos históricos custodiados por el Archivo del Congreso.

También podrán verse imágenes del proceso constituyente, de los ponentes constitucionales, de los primeros diputados y del referéndum de 1978, entre otras fotografías que recorren los 47 años de vigencia de la Constitución.