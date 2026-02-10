La agenda de la Casa de S.M. el Rey va a estar marcada la próxima semana por una importante celebración. El día 17 de febrero la Constitución de 1978 va a convertirse de manera oficial en la más longeva de la historia de nuestro país. Aprobada en diciembre de 1978, la Carta Magna ya ha superado el récord previo de la Constitución de 1876 (la de la Restauración, vigente hasta 1923) y ha conseguido marcar un hito en la estabilidad política y la transformación democrática del país.

Precisamente por esto, España se prepara para conmemorar este aniversario con una solemne sesión conjunta de las Cortes Generales presidida por el Rey Felipe VI en el Congreso de los Diputados. Un acto del que todavía no se han dado todos los detalles, pero en el que se espera la presencia de figuras destacadas del país, así como de autoridades.

La princesa Leonor en el Congreso. (Foto: Gtres)

Leonor, presencia esperada

Aunque de momento la Casa de S.M. el Rey no ha aportado la información completa de cara a la celebración de este acto, se espera que a la cita asista también la princesa de Asturias. Leonor continúa centrada en su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, pero su presencia pública es cada vez más intensa. Sobre todo, desde que en 2023 alcanzara la mayoría de edad y jurara la Constitución ante las Cortes. De hecho, apenas un mes después de cumplir 18 años, acompañó a los Reyes a la solemne apertura de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados. Una cita en la que no estuvo presente la infanta Sofía.

Debido a la relevancia de este evento, cabe esperar que la princesa de Asturias no falte a la cita. Sin embargo, Leonor solamente interrumpe su formación militar por razones estrictamente necesarias. La última vez que se ausentó fue hace pocas semanas, a consecuencia de la triste noticia del fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía. Tanto la princesa como la infanta Sofía regresaron a Madrid para apoyar a su abuela y estar a su lado en este complicado momento.

La princesa Leonor con el Rey en el Congreso. (Foto: Gtres)

Como ya hemos comentado, la Casa del Rey no ha anunciado todavía los detalles de la agenda oficial de la próxima semana, en la que se incluirá este aniversario. Sin embargo, algunas fuentes mantienen que Leonor debería regresar para participar en el acto, al igual que la infanta Sofía, quien se encuentra estudiando en Lisboa. A diferencia de años anteriores, la distancia de ambas con respecto a Madrid es poca y esto les permite volver rápidamente cuando resulta necesario. El pasado año, con Leonor a bordo del Juan Sebastián Elcano y Sofía en Gales, estos viajes eran más complicados.

El papel institucional de Leonor

Pese a que de momento la agenda de la princesa no es muy amplia, los actos que tengan que ver con la Constitución y el establecimiento de la democracia en nuestro país son más relevantes que otras citas oficiales, ya que refuerzan el vínculo de Leonor con el juramento que hizo ante las Cortes al cumplir la mayoría de edad. De confirmarse finalmente su presencia, sería una oportunidad única para reforzar el papel de la princesa como sucesora del monarca y garante de la continuidad del régimen democrático.