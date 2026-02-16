Guardiola: «Los extremeños no quieren que haya una repetición electoral, sería una pérdida de tiempo»

María Guardiola defiende abiertamente el pacto con Vox para formar gobierno en Extremadura. Confía en que el acuerdo se alcance. Repetir elecciones por una falta de entendimiento no es una hipótesis que considere adecuada. María Guardiola considera que la repetición electoral sería «una pérdida de tiempo» indeseada por los extremeños.

PREGUNTA.- ¿Se sentiría cómoda en una repetición electoral si no llega al acuerdo de gobierno con Vox?

RESPUESTA.- La repetición electoral no es lo que quieren los ciudadanos. Ha habido un mandato muy claro y lo que tenemos que hacer es trabajar sin descanso, de manera discreta y con el objetivo común muy claro. Ir a una repetición electoral no es la mejor opción porque sería una pérdida de tiempo. Extremadura necesita presupuestos y estabilidad para los próximos cuatro años. Hemos sentado las bases de este cambio importante y lo tenemos que acelerar y hacer el cambio cuanto antes.

P.- ¿Cuáles son los siguientes pasos para alcanzar el acuerdo de investidura y de gobierno?

R.- Hemos activado el reloj según los plazos establecidos en el reglamento de la Asamblea, porque no queremos precipitar o ni anticipar unas elecciones. Lo que queremos es que haya tiempo para poder sentarnos y seguir trabajando desde la más absoluta discreción. El objetivo es sacar adelante un buen pacto de gobierno con el que nos sintamos cómodos, tanto Vox como el PP.

P.- ¿Confía en que va a conseguirlo?

R.- Estoy completamente convencida de que tiene que salir bien. Voy a poner todo de mi parte. Ya lo estoy haciendo.