El PP se ha mostrado decidido a llegar a pactos con Vox. «Tenemos que entendernos», ha señalado la portavoz en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, este domingo. En un vídeo retransmitido en las redes sociales del PP, la líder ha hecho una valoración de la actualidad política, poniendo el foco en los posibles acuerdos con Vox para conformar una alternativa a Pedro Sánchez.

«El PP y Vox tienen que entenderse. Los españoles merecen otro Gobierno y hay que acelerar eso», ha defendido Muñoz. Unas declaraciones pronunciadas en un momento crucial para el PP que ve cómo se resiste la conformación de los gobiernos autonómicos en las regiones de Extremadura y Aragón por la dificultad de lograr un pacto con Vox, cada vez más fortalecido tras estas dos elecciones anticipadas, pese a que el intento de los barones populares era salir reforzados ellos.

En un cambio de estrategia, Muñoz ha tratado de mostrar la cercanía ideológica con Vox, subrayando la prohibición que ambos proponen del burka o el rechazo a la inmigración masiva, dos de las batallas que la formación de Santiago Abascal lidera en sus discursos de manera pionera, que le ha llevado a ser tachada de «racistas» y «radicales» por parte de la izquierda.

Entre las cuestiones en las que PP y Vox «están de acuerdo», Muñoz ha recordado que, en julio, el PP anunció que prohibiría el burka integral en toda España «en la esfera pública». Asimismo, ha indicado que hace 15 días el PP de Baleares aprobaba con el apoyo de los de Abascal una proposición de ley para instar al Gobierno de España a que prohíba el burka en espacios públicos.

«Hoy mismo, en una entrevista, nuestro presidente Feijóo incide en esta cuestión», ha señalado. En esta línea, la portavoz ha asegurado que «el PP aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento». Si bien, Vox dará un paso más en su propuesta, instando a prohibir el niqab en las dependencias municipales, a través de una batería de mociones en los ayuntamientos de toda España.

La portavoz del PP en el Congreso ha cargado contra el Gobierno de Sánchez asegurando que «esta semana en el País Vasco con una consejera del Partido Socialista está sacando antes de tiempo a sanguinarios etarras a la calle» y ha criticado que «la aceleración de la regulación masiva de inmigrantes» se trata de una medida «para contentar a Podemos». Además, ha culpado al Gobierno del «colapso» de los servicios públicos y ha afirmado que «es incapaz de traer unos presupuestos a la Cámara».

«Esto nos lleva a pensar que hace falta un giro de 180 grados», ha aseverado Muñoz. «PP y Vox tenemos que fijarnos en las cuestiones que nos unen y en que en el relato lo importante es que los españoles tengan un Gobierno que cambie todo lo que ha destruido Pedro Sánchez», ha insistido.