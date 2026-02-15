Mañueco: «Sánchez roba 600 millones a Castilla y León para dárselos a los independentistas catalanes»

Salvo sorpresa monumental, Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) repetirá como presidente de Castilla y León sin haber cumplido los 61 años, aparentando 15 menos y sin quebrar ni por equivocación su estampa de hombre tranquilo y austero en el fondo y en las formas. Lo cual no quita para que muestre las garras cuando sale a colación la financiación a la carta que María Jesús Montero ha regalado a los sediciosos catalanes o para que tire de orgullo autóctono cuando se le recuerda que el informe PISA sitúa a los alumnos castellanos y leoneses como los más aventajados de una clase llamada España. Y aunque es tremendamente educado y respetuoso con el adversario, tampoco se corta un pelo a la hora de criticar al ministro matonil, Óscar Puente, el vallisoletano que ostenta el triste mérito de habernos metido en el cuerpo el miedo a viajar en tren. Y, tal vez porque es un viejo zorro de la política, quizá porque ha visto las barbas de sus compañeros pelar, quién sabe si por las dos razones a la vez, sobrevuela el espinoso epígrafe de Vox.

PREGUNTA.- La financiación, que es el gran asunto del que se lleva hablando tantos y tantos meses. ¿Cómo va a afectar el nuevo modelo de financiación autonómica que ha diseñado la señora Montero a Castilla y León?

RESPUESTA.- Eso es una ofensa, una humillación a Castilla y León.

P.- Más territorio que nadie. Tiene el 5% de la población y le van a dar el 1,2% de los nuevos fondos.

R.- Efectivamente, tenemos casi el 20% del territorio de España y el 5%… Eso es una falta de respeto, una humillación, pero no de la ministra de Hacienda, sino de Sánchez. Sánchez ha cedido al chantaje de Junqueras y quienes estamos pagando esto somos tierras como Castilla y León. Y cuando hablamos de financiación autonómica estamos hablando de los hospitales, de los centros de salud, de los institutos, del poder pagar el transporte gratuito o el poder pagar la matrícula. Nosotros gestionamos bien y todo eso depende de la financiación.

P.- ¿Están robando el dinero a los ciudadanos de Castilla y León para dárselo a los independentistas catalanes?

R.- Sin duda alguna. Están pagando con el dinero de los castellanos y leoneses, de todos los españoles, el seguir un día más en La Moncloa. Y eso es algo que no podemos aceptar. Le he dado órdenes al consejero de Hacienda para que no vaya a ninguna reunión, a ninguna bilateral con el Ministerio de Hacienda hasta que no retiren este modelo de financiación. Nos parece una humillación y rompemos relaciones bilaterales. Lo que es de todos se tiene que…

P.- ¿Cuánto dinero les van a robar a los ciudadanos de Castilla y León para dárselo a los independentistas?

R.- Estamos hablando, dependiendo de los estudios y de los informes… hay unos que hablan de unas cantidades y otros que hablan de otras. Más o menos unos 600 millones de euros.

P.- Aproximadamente 600 millones de euros.

R.- Sí.

P.- ¿Y qué va a hacer usted? Digo, porque no son 60 millones… 600 millones de euros es un dineral.

R.- Es una barbaridad. Desde luego, cuando eso se convierta en una norma…

P.- ¿Eso cuánto es? ¿El 5% o el 6% del presupuesto de Castilla y León?

R.- No, es algo menos. Tenemos 15.000 millones de euros. Pero sí tengo que decir: cuando esto se convierta en una ley, iremos al Tribunal Constitucional. Si lo hacen por otra vía, iremos a los tribunales de Justicia. Nos vamos a defender, no lo van a conseguir, no lo vamos a consentir. Y como digo, vamos a utilizar todas las armas que están a nuestro alcance. De momento hemos roto las relaciones bilaterales con el Ministerio de Hacienda. A nosotros no nos engañan.

P.- ¿Y para qué esos 600 millones? ¿Para un nuevo golpe de Estado o para qué?

R.- Bueno, Sánchez, de entrada, lo que hace es seguir un día más en La Moncloa y lo que vayan a hacer los separatistas no lo sabemos. Embajadas, otro tipo de actuaciones… Desde luego, nada por la cohesión territorial, nada por el beneficio de nuestro país. Yo creo que ése es un dinero que está utilizado de manera equivocada y errónea.