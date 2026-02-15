Mañueco: «No tenemos previsto invitar a Vito Quiles a nuestros mítines»

Mañueco descarta a Vito Quiles en su cierre de campaña, a diferencia de Azcón, y confirma que Feijóo compartirá actos con él en Castilla y León. El presidente autonómico anuncia una campaña de más de 2.200 mítines con presencia de Ayuso y Almeida, en la que protagonizará medio centenar de actos y concederá más de un centenar de entrevistas. «Tengo muy buena relación personal con Feijóo desde hace mucho tiempo, desde antes de que fuera presidente de la Xunta», asegura el candidato del PP.

PREGUNTA.- Hablando de la campaña, ¿piensa invitar al acto de cierre de campaña a la mano derecha de Alvise Pérez, a Vito Quiles, a que tenga un papel protagonista en ese cierre de campaña, como hizo hace escasos días Jorge Azcón en Zaragoza?

RESPUESTA.- Pues creo que ya teníamos cerrada la campaña unos días antes. Me parece que no está entre las previsiones del comité.

P.- ¿Alvise Pérez está en la campaña?

R.- Bueno, no sé si se va a presentar en campaña, si se va a presentar a candidaturas, pero no está en nuestras previsiones. Nosotros vamos a hacer una campaña en la que voy a ser lógicamente la referencia, la cara visible. Vendrá el presidente nacional del partido…

P.- ¿Va a dejar ir al presidente Feijóo a hacer campaña con usted?

R.- Sí, sí, claro.

P.- Porque en alguna otra comunidad autónoma no le dejaron ir o le dejaron ir más bien poco. Me refiero a Extremadura, ¿no?

R.- Nosotros vamos a coincidir en varios actos principales: la proclamación de la candidatura, el cierre de campaña o algún otro acto.

P.- Sobre todo, tenga cuidado porque Feijóo va a ser el próximo presidente del Gobierno. Lógicamente yo le cuidaría…

R.- Además tengo muy buena relación personal con él desde hace mucho tiempo, desde antes de que fuera presidente de la Xunta de Galicia. Y lo que vamos a hacer, por economía de esfuerzos, es duplicarnos en dos caravanas. También vamos a invitar a otros presidentes autonómicos, a Isabel Díaz Ayuso, a otros alcaldes o alcaldesas, a José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid. Queremos que estén presentes. Tenemos que dar 2.248 mítines en total, estaremos en todos los municipios.

P.- ¿Cuántos va a protagonizar?

R.- Bueno, yo daré bastantes, pero lógicamente no voy a poder llegar a…

P.- ¿50 o 100?

R.- Sí, sí, sí. Y más de 100 entrevistas tendré de todo tipo, desde los digitales de municipios hasta digitales como OKDIARIO.