Feijóo fulmina a Óscar López: «Un tipo así sólo puede ser ministro de un presidente como Sánchez»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente a Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, por sus palabras críticas contra Javier Lambán, ex presidente socialista de Aragón fallecido en 2025, al que culpó de la derrota electoral del PSOE en las elecciones del 8F. Feijóo ha asegurado que López «sólo puede ser ministro de un presidente como Pedro Sánchez» y que ni él ni Sánchez «le llegan a la suela de los zapatos» a Lambán.

En su intervención este jueves en la presentación de candidatos del PP para las próximas elecciones a las Cortes de Castilla y Léon, Feijóo ha elogiado la figura de Javier Lambán a raíz del ataque de López, que ha provocado un incendio en el PSOE y la reacción del líder de la oposición. «Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán ni Sánchez tampoco», ha recalcado el dirigente popular, que detecta el «drama actual» de los socialistas en que en el partido hoy «cabe gente como Óscar López y ya no cabe gente como Javier Lambán».

«He conocido a muchos presidentes autonómicos, cuando llegué era el más joven y cuando me fui era el más veterano. He conocido a muchos, líderes que servían a su tierra y a su partido y que eran fieles a sí mismos», ha trasladado Núñez Feijóo desde el Liceo de Salamanca, para destacar a continuación figuras de presidentes autonómicos como Juan Vicente Herrera, ex mandatario de Castilla y León, pero también miembros de otros partidos como Javier Fernández (Asturias) o Íñigo Urkullu (País Vasco).

«Uno de los mejores que conocí sin duda fue Javier Lambán, que era una persona honesta, con la que se podía hablar, acordar y discutir», ha subrayado Feijóo, provocando los aplausos de los presentes. «No voy a descubrir en Castilla y León quién es Óscar López, porque los castellanos y leoneses les conocéis mejor que nadie, y por eso no le votáis ni de broma», ha añadido el líder del PP, reflejando que le parece «muy grave» lo sucedido tras las palabras de López y que «se ratifique» horas después.

«Por el influjo de Castilla y León los madrileños también son muy listos, y por tanto, que se prepare Óscar López si al final se atreve a presentarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid», ha zanjado Feijóo sobre el también secretario general del PSOE-M.

Feijóo, con Mañueco

El líder del PP ha acompañado a Alfonso Fernández Mañueco en la presentación de candidatos del partido de cara a las elecciones autonómicas de Castilla y León, que se celebrarán el 15 de marzo. Feijóo ha destacado que Mañueco «lo ha sido todo en política» tanto en el ámbito local como ahora en el autonómico y que con él, la región «tiene presente, pero sobre todo un futuro ambicioso por delante».

«El PP ha salvado las peores crisis sociales de España y lo vamos a volver a hacer. Por eso, cuando el servicio, el compromiso, la cercanía, la humildad y la responsabilidad son nuestro cinco principios irrenunciables, las cinco razones por las que el PP gana y los demás no, son las cinco razones que definen a Alfonso Fernández Mañueco», ha añadido Núñez Feijóo.