El pacto de Arganda: así es la hoja de ruta que Vox seguirá para negociar con el PP los ayuntamientos

En Vox, Arganda del Rey significa más que un ayuntamiento donde gobierna en la Comunidad de Madrid. El pasado mes de abril, la formación que lidera Santiago Abascal llegó a un acuerdo con el PP para entrar en el Ejecutivo en mitad de la legislatura, donde Alberto Escribano gobernaba en minoría.

Vox logró sumarse al equipo municipal por la puerta grande a fin de «dar estabilidad», mientras el PP se garantizaba sacar adelante los presupuestos. Vox, con tres concejales –dos más que en las anteriores elecciones–, se hizo con tres carteras –una por representación–.

Los de Abascal controlan Bienestar Social e Infancia, Promoción Económica y Movilidad y Mantenimiento de la Ciudad. Esta última, la más jugosa para la formación en su batalla por eliminar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades y la clave que convierte a Arganda en un referente para otras ciudades españolas, como Valencia o Sevilla, donde Vox ha logrado paralizarlas.

Además, Vox logró dinamitar la consejería de Igualdad de Arganda –un municipio gobernado durante 8 años por el PSOE–, con lo que consideran «un golpe maestro de humor». Como el reglamento no permitía eliminar «igualdad», mantuvieron el nombre, pero con unas funciones radicalmente diferentes, llamando a la concejalía de Igualdad de Oportunidades.

La capacidad negociadora que demostró Vox, así como el pacto que se consolidó en Arganda, fue, por parte de la formación, obra de Íñigo Henríquez de Luna, un ex del PP –con Esperanza Aguirre–, considerado en la comunidad madrileña como un experto en materia municipal.

De ahí que el partido de Abascal haya premiado a de Luna, nombrándolo máximo responsable de acción política municipal del partido de la provincia, incorporándose al equipo que lidera José Antonio Fuster –a su vez portavoz nacional de Vox–.

Su nombramiento completa el nuevo organigrama del Comité Ejecutivo Provincial de Madrid (CEP), la joya de la corona que Vox tiene en toda España al ser considerado el más eficiente con menos cargos, contando con perfiles como Ainhoa García Flórez –responsable de Jurídico, además de ser portavoz nacional de Familia- o Julio Utrilla –responsable de Relaciones Internacionales y ex diputado en el Congreso–.

Y teniendo en la cantera a jóvenes promesas como Julián Victoria –vicepresidente– y mano derecha de Fuster, y a Javier Pérez Gallardo –quien formó parte del pacto de Arganda y se encargará con de Luna de coordinar las próximas elecciones–.

Dado que el objetivo que se busca en Vox con el fichaje de Luna es doble. Según ha podido saber OKDIARIO, Vox está preparándose para afrontar las próximas elecciones municipales de 2027 para «un gran salto».

El ejemplo de Vox Madrid en los ayuntamientos

Según sondeos internos que maneja la formación, el próximo año puede ser el decisivo para consolidarse como una fuerza de gobierno en multitud de municipios madrileños que en 2023 obtuvieron representación, sumándose a los que ya gobierna conjuntamente con el PP en la transformación de lo que se conoce como «el cinturón rojo» –por la hegemónica posición que tenía el PSOE– a la «lepenización» de estos municipios donde la inseguridad y el empobrecimiento están haciendo que Vox penetre en el electorado.

Además, los de Abascal esperan «exprimir al máximo» la experiencia de Luna en el despliegue en la política municipal de toda España, poniendo como ejemplo la comunidad de Madrid de cara a la nueva oportunidad de gobiernos donde esperan formar parte.

Desde Bambú reconocen que la irrupción de Vox en los equipos de gobierno municipales ha sido desigual en cuanto a la preparación de los equipos y que algunos acuerdos que se alcanzaron no fueron satisfactorios.

De ahí que Arganda se haya convertido en el ejemplo de cómo gestionar las oportunidades negociadoras de Vox en el futuro, conscientes de que el día a día de la política local exige un conocimiento profundo y prolijo de multitud de aspectos.

Además de Luna, es diputado del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid; portavoz adjunto primero; portavoz en las comisiones de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado; y miembro titular de la Diputación Permanente.

Respecto a los rumores de que el nuevo fichaje esté encaminado a convertirse en el próximo candidato a plantar cara a José Luis Martínez Almeida, Vox lo desmiente. «En Vox no funcionamos así, estamos en 2026, nosotros no tenemos pensado el candidato de 2027», señalan desde el equipo Fúster. «Ahora el cometido de Luna será dirigir a todos los responsables de política municipal de todas las zonas de Vox en la comunidad autónoma», señalan.