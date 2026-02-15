Mañueco: «Con este socialismo sanchista desde luego yo no voy a llegar a ningún acuerdo»

Mañueco cierra la puerta a cualquier pacto con el PSOE tras las elecciones del 15 de marzo: «Con ese socialismo sanchista yo desde luego no voy a llegar a ningún acuerdo. Ningún acuerdo de gobierno, ningún acuerdo de gobernabilidad». El presidente de Castilla y León descarta rotundamente cualquier entendimiento con Pedro Sánchez, Óscar Puente y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que se refiere como «la de las pulseras de los maltratadores».

PREGUNTA.- ¿Va a dialogar con el Partido Socialista?

RESPUESTA.- Bueno, dialogar…

P.- Pedro Sánchez y Óscar Puente… y la ministra de las pulseras, de los maltratadores.

R.- Dialogar siempre hay que dialogar, pero con ese socialismo sanchista yo desde luego no voy a llegar a ningún acuerdo. Eso que le quede a usted claro. Ningún acuerdo de gobierno, ningún acuerdo de gobernabilidad.