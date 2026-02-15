Mañueco: «Aborrezco la forma de hacer política de Óscar Puente»

Mañueco exige la dimisión de Óscar Puente y carga duramente contra su gestión al frente del Ministerio de Transportes: «Ha hablado mucho, ha explicado mucho, pero ha actuado poco como ministro». El presidente de Castilla y León se muestra contundente sobre el estilo político del ministro en redes sociales: «Aborrezco la forma de hacer política de Óscar Puente. Es una política que hay que desterrar de nuestro país y también de nuestra tierra». Mañueco evita pronunciarse sobre la responsabilidad de Puente en las 46 muertes de Adamuz, pero insiste en que debe dimitir «por muchas cosas».

PREGUNTA.- ¿Usted cree que Óscar Puente es el responsable de las 46 muertes de Adamuz?

RESPUESTA.- Bueno, eso lo tendrán que decir los técnicos. Me va a permitir que no sea yo… no hago una valoración, pero lo que sí puedo decir es: Óscar Puente ha hablado mucho, ha explicado mucho, pero ha actuado poco como ministro. Y un ministro lo que tiene que hacer es dar respuestas, ofrecer seguridad, en primer lugar a los trabajadores y a los usuarios, y en segundo lugar también… hay que devolver la confianza al sistema ferroviario de nuestro país. Esa es la verdad. Y Óscar Puente efectivamente tiene que dimitir por muchas cosas. Óscar Puente tiene que dimitir.

P.- ¿A usted qué le parece Óscar Puente como político? Porque, en fin, una persona que se dedica a tuitear de forma chulesca, un poco matonil, bastante matonil con sus adversarios políticos. ¿Qué opinión tiene de él?

R.- A mí no me gusta esa forma de hacer política. Yo aborrezco la forma de hacer política de Óscar Puente y de quien actúa como Óscar Puente. Yo creo que ésa es una política que hay que desterrar de nuestro país y también de nuestra tierra.