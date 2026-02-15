Mañueco: «Cuando mejor hemos funcionado ha sido sin Vox en el Gobierno»

Mañueco reconoce sin complejos que ha gobernado mejor sin Vox: «Con un gobierno en solitario teniendo a Vox en el Parlamento ha sido cuando mejor hemos funcionado y cuando mejor ha funcionado la comunidad autónoma». El presidente de Castilla y León recuerda que el partido de Abascal «se fue sin explicaciones» y, aunque no descarta un pacto postelectoral, deja claro que su experiencia de gobierno en solitario ha sido la más exitosa en términos de «gestión y estabilidad política».

PREGUNTA.- Bueno, todo indica que no va a tener mayoría absoluta. Todo indica que va a tener que pactar con Vox. ¿Usted está dispuesto a hacerlo sin ningún tipo de complejo o no?

RESPUESTA.- Vamos a ver, yo ya he gobernado con Vox, o sea que yo…

P.- Experiencia en tenerlos y no tenerlos.

R.- Y no tenerlos y que se fueran sin explicaciones. Entonces, dicho esto…

P.- ¿Cómo ha vivido mejor: con ellos o sin ellos?

R.- Pues de mi experiencia, un gobierno en solitario teniendo a Vox en el Parlamento, yo creo que ha sido cuando mejor ha funcionado el Gobierno y cuando mejor ha funcionado la comunidad autónoma. Hemos tenido una buena gestión, hemos ofrecido estabilidad política.