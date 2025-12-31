Mañueco pide «decidir con responsabilidad» y no caer en la «división» ante las próximas elecciones

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha pedido este miércoles, en el cierre de 2025, «serenidad, altura de miras y decidir con responsabilidad» de cara a la «nueva etapa» que se abre con las elecciones autonómicas que se celebrarán en la región en los próximos meses. El dirigente del Partido Popular (PP) también refleja que los ciudadanos deben tener «una idea clara», que no es otra que «decidir con responsabilidad».

En un mensaje de despedida de 2025 y para celebrar el Año Nuevo, emitido en vídeo desde el Museo de la Evolución Humana de Burgos, coincidiendo con el decimoquinto aniversario de su apertura y cuando se cumplen 25 años del reconocimiento de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad, Mañueco ha subrayado que en 2026 se celebrarán elecciones en Castilla y León –presumiblemente en marzo– y que de cara a ellas «el estruendo del día a día, la trinchera y la división» no deben hacer «perder de vista lo esencial».

«Castilla y León tiene el deber de estar a la altura de su legado y de aportar a España lo que tantas veces le ha dado en su historia. Estabilidad, sentido de Estado y vocación de concordia. Porque cuando esta tierra se afirma en lo mejor de sí misma, España es capaz de caminar segura hacia su destino», ha subrayado el presidente de la Junta de Castilla y León.

Mañueco, ha destacado el crecimiento económico, el refuerzo de los servicios públicos y el impacto de las políticas del Ejecutivo autonómico en la calidad de vida en la Comunidad y ha reiterado el compromiso el Gobierno regional con la estabilidad, la gestión eficaz, el sentido de Estado y la vocación de concordia. Todo ello desde un enclave señalado como símbolo de «continuidad, memoria y responsabilidad con el futuro».

Fernández Mañueco ha deseado a los castellanoleoneses «una feliz Navidad y un 2026 lleno de salud, alegría y oportunidades», en un mensaje en el que ha realizado también un balance del año 2025 en el que ha destacado el crecimiento de la economía de la Comunidad, con el aumento del empleo hasta cifras históricas, «más gente trabajando que nunca», con la aplicación de los impuestos más bajos de la «historia».

Además, ha subrayado el refuerzo de los servicios públicos, lo que ha permitido consolidar el liderazgo de Castilla y León en educación, servicios sociales y atención a la dependencia, así como su segunda posición en sanidad.

«Nada de lo logrado se explica sin el esfuerzo de todos», ha señalado Mañueco, quien ha destacado que estos resultados son fruto del esfuerzo de toda la sociedad y de la acción del Gobierno autonómico, basada en la estabilidad, la gestión «eficaz» y la puesta en marcha de medidas orientadas a mejorar la vida de las personas.

Mañueco hace balance de 2025

Entre otros ejemplos, el presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado la educación gratuita de 0 a 16 años; la puesta en marcha de la tarjeta Buscyl, que proporciona transporte público gratuito; y el mayor impulso a la vivienda pública desarrollado en la Comunidad.

Asimismo, ha puesto el acento en el impacto real de estas políticas en la vida cotidiana de las personas, tanto en el ámbito sanitario como en el apoyo al autoempleo, el emprendimiento, el medio rural y la actividad agraria, contribuyendo a generar oportunidades en todo el territorio.

De cara al futuro, el presidente del Gobierno de Castilla y León ha señalado la necesidad de seguir creciendo, atraer talento, crear empleo y reforzar las oportunidades para los jóvenes, la atención a las personas mayores y el bienestar de las familias.