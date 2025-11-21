Mañueco defiende que la Corona impulsó una transición ejemplar: «Nos dio la etapa más próspera»

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha salido este viernes en defensa de la monarquía con motivo del 50º aniversario de la restauración de la Corona en España. El dirigente popular ha reivindicado sin complejos el papel fundamental que desempeñó la monarquía en la transición española, calificándola de «ejemplar» y asegurando que abrió «la etapa más segura, próspera y estable en la historia reciente» de nuestro país.

Mañueco participó en el acto celebrado en el Palacio Real de Madrid, donde tuvo lugar la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, al expresidente socialista Felipe González y a los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero. Un reconocimiento «por una vida de servicio a España y por su papel esencial en la transición y en nuestra democracia», según destacó el propio presidente castellanoleonés.

El jefe del Ejecutivo autonómico no dudó en mostrar su apoyo incondicional al rey Felipe VI, de quien afirmó que simboliza «hoy, más que nunca» los valores que guiaron la transición: «respeto, serenidad, diálogo y convivencia». Unos principios que, según Mañueco, se construyeron sobre «la moderación y el consenso».

Además, el presidente popular quiso poner en valor el vínculo «profundo» que une al monarca con Castilla y León, asegurando que los ciudadanos de la Comunidad «se lo devuelven en cada visita con afecto y cercanía».