Éstas son las Cabalgatas que están sufriendo cambios y cancelaciones en Andalucía debido al mal tiempo

La tradicional Cabalgata de los Reyes Magos se está viendo amenazado este año por la meteorología adversa que se prevé en buena parte de Andalucía. ¡Que nadie se asuste! Los Reyes irán a todas las cosas a dejar sus regalos. Pero las lluvias, e incluso la posibilidad de nieve en algunas zonas, están obligando a los ayuntamientos a tomar decisiones difíciles para garantizar que los más pequeños puedan disfrutar con seguridad de la tradicional Cabalgata del 5 de enero. Algunas ciudades andaluzas ya han modificado los horarios previstos, mientras que otras están barajando planes alternativos si las precipitaciones se intensifican.

El Ayuntamiento de Baza (Granada) ha sido uno de los primeros en mover ficha y ha decidido adelantar su Cabalgata a la mañana del domingo 4 de enero, en lugar de la tarde del lunes 5. Las previsiones de lluvia y nieve han llevado al consistorio a optar por un cambio de día, manteniendo idéntico el dispositivo previsto, pero a partir de las 11:00 horas. El recorrido partirá desde el colegio Divino Maestro y finalizará en la Plaza Mayor, donde los Reyes saludarán a los niños y recogerán las cartas tras un espectáculo de luz y sonido. Si el tiempo impidiera también su celebración el domingo, el Ayuntamiento ya tiene previsto un dispositivo alternativo para que los Reyes reciban a los pequeños en el interior del Teatro Dengra el lunes por la tarde.

También en la provincia de Granada, el Ayuntamiento de Motril se encuentra en plena evaluación de las posibles alternativas ante la previsión de lluvias para el 5 de enero. La alcaldesa, Luisa García Chamorro, ha indicado que se están barajando distintos escenarios que van desde un adelanto u atraso en el horario, hasta un cambio en el formato tradicional de la Cabalgata. La decisión final se tomará el domingo 4. Este año, Motril ha renovado totalmente su cortejo real con trece nuevas carrozas, nueve de ellas de gran formato, y un recorrido que incluye vías principales como la avenida de Salobreña o la avenida de Andalucía. El equipo organizador mantiene la intención de que la cita pueda celebrarse con total seguridad para todos los asistentes.

En Sevilla, aunque no se prevén por ahora modificaciones en el calendario de la Cabalgata del Ateneo, el Ayuntamiento ha preparado un extenso dispositivo para anticiparse a cualquier incidencia. Para el Heraldo Real del 4 de enero, que cambia de recorrido por obras en el centro histórico, se ha reforzado la señalización y se han establecido zonas específicas para personas con movilidad reducida o con trastornos del espectro autista, una novedad pensada para garantizar la accesibilidad y la inclusión. Además, el 5 de enero se habilitarán «tramos inclusivos» a lo largo del recorrido de la Cabalgata, con reducción de estímulos sensoriales.

El dispositivo especial de Sevilla también incluye un refuerzo de la limpieza, con más de 140 operarios y 55 vehículos desde las 16:00 del día 5, además de un aumento de la plantilla durante la noche y el 6 de enero para atender los itinerarios de las cabalgatas de los barrios. Tussam ofrecerá transporte gratuito desde las 15:00 hasta la medianoche del día 5 (salvo en la línea especial del aeropuerto), con refuerzos en las líneas de mayor demanda, como la 12, 13, 27 o 32, que contarán con hasta 22 autobuses para minimizar tiempos de espera. El tranvía también prestará servicio con frecuencias de siete minutos.

Almería

Ayuntamientos de la provincia de Almería han comenzado a adelantar la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos al sábado 3 de enero ante la previsión de fuertes lluvias asociadas a la borrasca Francis para el lunes 5, según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Hasta el momento, municipios como Vera, Huércal de Almería, Carboneras, Albox, Garrucha, Cantoria, Los Gallardos o Macael han confirmado cambios en la programación, que han sido difundidos bien a través de comunicados oficiales o de los perfiles de los ayuntamientos en redes sociales, sin descartar que en las próximas horas se sumen nuevas localidades.

En Vera, la cabalgata se celebrará el sábado a partir de las 17:00 horas, mientras que la entrega de regalos se mantiene el lunes en el Auditorio Ciudad de Vera, desde las 18:00 horas.

Huércal de Almería también ha adelantado la cabalgata al sábado a las 18,30 horas, con salida desde el entorno de la plaza de Las Mascaranas y final en el Teatro Multiusos, una medida que ha supuesto la suspensión de la visita de los pajes reales prevista para el domingo, si bien los camellos se incorporarán directamente al desfile del sábado.

Carboneras ha reorganizado la visita real, con recorridos por barriadas desde las 9:00 horas y el desfile urbano a partir de las 16:00 horas, y conservará para el lunes la recepción de Sus Majestades en el Castillo de San Andrés.

En el Valle del Almanzora, Albox ha trasladado la cabalgata a las 16:30 horas del sábado, con salida desde el colegio Velázquez y llegada a la Plaza Mayor, donde los Heraldos Reales recogerán regalos y peticiones a partir de las 17:30 horas.

Garrucha, por su parte, ha fijado la salida del desfile para las 18:00 horas desde el puerto, con un recorrido por distintas calles del municipio, acompañado del espectáculo ‘Copito de Nieve’.

Cantoria se ha sumado también al adelanto de la cabalgata con paso por Almanzora a las 16:30 horas y llegada a Cantoria a las 17:30 horas.

En Los Gallardos, la programación especial se concentrará igualmente el sábado, con la entrega de cartas a los Reyes Magos a las 17:00 horas en la ermita de Alfaix y la cabalgata a las 19:00 horas, con salida desde el Ayuntamiento hasta la carpa.

Macael ha anunciado igualmente el adelanto de su cabalgata al sábado a las 18:30 horas, una decisión que los propios Reyes Magos han comunicado en una carta dirigida a los niños y niñas del municipio.

En el Poniente almeriense, Berja no ha modificado por ahora la fecha de la cabalgata, aunque sí ha adelantado la visita del Heraldo Real, prevista inicialmente para el domingo, que se celebrará finalmente el sábado, con salida a las 17:30 horas desde el Centro de Usos Múltiples y final en la Plaza de la Constitución.

En El Ejido, el Ayuntamiento ha decidido mantener por el momento la celebración de la Cabalgata de Reyes para la tarde del lunes 5 de enero, a partir de las 18:30 horas, con salida desde la Nave Ejidomar y llegada a la Plaza Mayor, pese a la previsión de lluvia.

No obstante, de forma paralela, el área de Cultura trabaja en un plan alternativo en caso de que las condiciones meteorológicas dificulten la salida de la comitiva real.

En este sentido, la concejal del área, Elena Gómez, ha explicado que se está preparando la Nave Ejidomar como posible escenario de una cabalgata estática para que las familias puedan asistir y disfrutar del espectáculo.

En cualquier caso, la decisión final se adoptará en la mañana del propio lunes, ya que, según ha señalado la edil, «nuestro objetivo es que los niños y las niñas ejidenses puedan ver a Melchor, Gaspar y Baltasar, pero garantizando la seguridad».

En la capital, el Ayuntamiento de Almería aún no ha tomado una decisión definitiva. A preguntas de los periodistas, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha explicado que el equipo de gobierno ha estado desde primera hora pendiente de la evolución meteorológica.

«Estamos buscando la alternativa tanto de cambiarlo de hora, no de día, porque los Reyes Magos vienen el día 5, como de ver la posibilidad de hacerlo a cubierto», ha afirmado Vázquez, al tiempo que ha considerado «prematuro tomar la decisión hoy».

La regidora ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que la celebración se mantendrá de una forma u otra. «Los niños tienen reyes seguro», ha afirmado, para añadir que, aunque no se sabe aún cómo se repartirán los caramelos, tendrán regalos porque «se han portado fenomenal».