Punta Umbría anuncia una Cabalgata feminista: «Tres mujeres encarnarán a los Reyes Magos»

Punta Umbría (Huelva) ha anunciado que los Reyes Magos de la Cabalgata del próximo 5 de enero serán representados exclusivamente por mujeres. Por primera vez, el Ayuntamiento ha decidido feminizar esta tradición infantil, de modo que las tres figuras que encarnan a Melchor, Gaspar y Baltasar serán interpretadas por vecinas del municipio. Una medida que el propio Consistorio ha promocionado como un avance en clave de igualdad.

Las tres elegidas, Rocío Muñoz Salguero (Melchor), Francisca De la Rosa Pereira (Gaspar) y María del Pilar Salguero García (Baltasar), recibieron sus coronas este miércoles de manos del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, y de la concejal delegada de Festejos, Jimena Donoso. El acto tuvo lugar en el Ayuntamiento y sirvió como presentación oficial de una Cabalgata que este año adopta una línea marcadamente feminista.

El alcalde ha señalado que las tres mujeres «tendrán la oportunidad de llevar la ilusión» a los más pequeños y ha añadido: «Deseo de todo corazón que disfruten de estos instantes mágicos e inolvidables, llenos de alegría». Además, por primera vez Punta Umbría contará con una Estrella de la Ilusión, otro rol tradicional que también será desempeñado por una mujer, Carmen Sánchez.

El cartel anunciador de la Cabalgata ha sido diseñado por una alumna de Primaria, Julieta Barragán Hernández, ganadora del concurso escolar. También se entregaron menciones a otros niños participantes de los colegios Santo Cristo del Mar, Enebral y San Sebastián.

El Ayuntamiento ha comunicado que este año no se permitirán los tradicionales lanzamientos de juguetes desde las carrozas, argumentando razones de seguridad. En su lugar, la tirada de regalos se concentrará al final del recorrido, frente al Consistorio. Según ha anunciado el alcalde, «habrá muchas sorpresas y va a ser una edición espectacular».

La Cabalgata arrancará el 5 de enero a las 16:30 horas con la llegada en barco de los Reyes Magos al Muelle de las Canoas. Desde allí, la comitiva recorrerá las principales calles del municipio hasta el Ayuntamiento. El itinerario será el habitual: calle Ancha, iglesia del Carmen, avenidas de Andalucía y de la Marina, Mar de Leva, edificio Galeón, calle Marea y regreso por avenida de Andalucía hasta la sede municipal.