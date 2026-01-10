Un japonés se hace viral al comparar el transporte público de España y Japón: «Un vagón puede parecer…»

Se hace viral un japonés que compara el transporte púbico de España y Japón, un vagón puede parecer algo que nos costará creer. Los japoneses viven y conviven de una forma totalmente diferente, con una serie de detalles que puede chocar al salir de este país. Vivir lejos del lugar de origen, puede acabar siendo lo que nos haga ver las cosas con otros ojos. Aunque las redes sociales nos ayudan a conseguir este cambio de tendencia que quizás hasta ahora no sabíamos.

Esa visión que nos aportan los que llegan de fuera puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Este traductor japonés nos da una visión de un vagón de metro español que pocos podríamos ver, en especial si se realiza una comparación con Japón, uno de los países que más usan este tipo de transporte que se organiza de forma muy diferente.

Un vagón puede parecer algo diferente en cada país

La realidad es que el transporte público puede acabar siendo la puerta de entrada a un nuevo país. Estaremos muy pendientes de unas normas a la hora de viajar que pueden acabar siendo hasta un choque cultural para muchos.

Cada país puede acabar siendo lo que nos ofrezca una visión muy distinta de todo lo que tenemos por delante. Este tipo de viajes pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada. Meterse en un vagón de metro puede acabar siendo la antesala de algo más, que puede ser lo que nos acompañará en breve.

Este japonés que ha viajado en un metro español no duda en mostrar los dos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Este tipo de desplazamientos pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles de cómo somos los españoles, en comparación con los de otros países como Japón.

El transporte público español puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Hajime, traductor japonés, habla en sus redes sociales sobre el transporte público: «En España un vagón puede parecer una discoteca y en Japón es más bien la ópera». Es decir, hace referencia a un ruido que en España es habitual, gritos, música y charlas animadas.

Japón es un país en el que el ruido puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo claves. Este choque cultural sorprende a más de uno que viaja por el mundo. Esta forma de moverse por el mundo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible, viéndonos con otros ojos.

Jrailpass nos da algunos consejos a la hora de viajar a Japón que hacen referencia a esta manera de viajar sin hacer ruido: «Muchas personas usan sus teléfonos móviles mientras viajan en el tren. Sin embargo, debes estar seguro de que el uso de tu dispositivo no molesta a los demás. A menos que uses la zona telefónica designada del Shinkansen, nunca hables por teléfono mientras estás dentro del tren. Silencia tu móvil y usa auriculares si tienes que escuchar algo. Finalmente, apaga tu móvil si estás sentado cerca del área de asientos prioritarios. Esto se hace para reducir la posible interferencia del dispositivo con los marcapasos utilizados por los ancianos».

Siguiendo con la misma explicación: «Si bien puedes estar acostumbrado a conversar con tus compañeros de viaje mientras usas el transporte público, esta no es una práctica común en Japón. Hablar con un tono elevado se considera de mala educación. Puedes notar que la mayoría de los pasajeros de trenes japoneses están de pie o sentados en silencio. Si tienes que conversar, intenta hacerlo en voz baja y sin molestar a nadie».

También diferencia a los trenes y metros españoles: «En Japón, varios asientos cerca de la puerta están marcados como “asientos prioritarios”. Pueden tener un letrero o ser de un color diferente al de los otros asientos. Se espera que estos asientos se dejen para personas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o personas con niños pequeños. Puedes sentarte en el área de asientos prioritarios si el tren no está lleno, pero estate preparado para ceder tu asiento a aquellos que lo necesiten. Si se ocupan todos los asientos prioritarios, incluso se recomienda ceder el asiento normal en caso de que alguien lo requiera».